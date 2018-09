Empresa realiza encontro de 'busólogos' em Curitiba no fim do mês

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Expresso Princesa dos Campos realiza no próximo dia 29 de setembro o Encontro de Busólogos 2018. A proposta é reunir os apaixonados por ônibus para conhecer a frota da empresa e um pouco da sua história. O evento será realizado no Terminal de Encomendas de Curitiba (Rua Osvaldo Ferreira dos Santos, 275, Cidade Industrial de Curitiba).

A programação terá início às 9 horas, com uma recepção aos participantes e explanação sobre as atividades da empresa. "A ideia de fazer uma ação como essa surgiu porque diversos busólogos entram em contato conosco frequentemente com o objetivo de agendar uma visita, de conhecer nossos veículos e nossas instalações. E esse será um momento propício para isso”, explica o diretor presidente da Expresso Princesa dos Campos, Florisvaldo Hudinik.

A preparação do Encontro já está em fase final e tudo foi programado para que o visitante tenha a oportunidade de conhecer todos os detalhes do serviço de transporte de passageiros. Para tanto, estarão disponíveis diversos modelos de ônibus utilizados na operação da Princesa dos Campos, uma exposição contando a história da empresa (que já soma 84 anos), o famoso “Fordinho" 1948 - um dos maiores ícones da Princesa dos Campos, além de algumas surpresas que serão divulgadas somente no dia do evento. “Estamos realizando esse evento pela primeira vez e queremos que esse público, que olha com tanto carinho para nossa atividade, seja muito bem recepcionado”, completa Hudinik.

A participação é gratuita, porém é necessário se inscrever através do http://www.princesadoscampos.com.br/busologos. É preciso se apressar, porque as vagas são limitadas.