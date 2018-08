Empresa retira ebooks da Saraiva e da Livraria Cultura

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A principal distribuidora de livros digitais do Brasil, a Bookwire, anunciou nesta terça-feira (31) que está cortando o acesso da Saraiva e da Livraria Cultura ao seu catálogo por não receber pagamentos desde janeiro.

Mesmo sem ter recebido o dinheiro das livrarias, a empresa pagou a parte devida às editoras pelas vendas.

"A gente vem segurando a ausência de pagamentos, com impacto grande no nosso caixa. Tenho responsabilidade de não acumular débito. Estamos honrando [os últimos pagamentos], mas precisamos parar a vazão", afirma Marcelo Gioia, diretor da Bookwire.

Procurada, a Saraiva diz que renegociar prazos é rotina do varejo e que trabalha em uma proposta de solução razoável. A Cultura não havia respondido até a conclusão da edição.

Ciclo de Cinema e Psicanálise debate o filme 'O Insulto'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e a Cinemateca Brasileira, com apoio da Folha de S.Paulo, promovem na quarta (1º) a sessão de "O Insulto", indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro de 2018.

Depois da sessão, haverá uma conversa com o psicanalista Bernardo Tanis e com a crítica de cinema Lúcia Monteiro. O encontro inaugura o terceiro módulo do Ciclo de Cinema e Psicanálise, que propõe debates sobre o poder. Serão exibidos filmes como o documentário "Eu Não Sou Seu Negro", de Raoul Peck, e "Incêndios", de Denis Villeneuve.

Gratuito, o evento ocorrerá às 19h na Cinemateca Brasileira (lgo. Senador Raul Cardoso, 207). Para participar, basta retirar os ingressos no local uma hora antes do início da sessão.