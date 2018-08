Empresário apaixonado por rock aposta no País e em novos empreendimentos

O empresário paranaense Paulo Almeida é um apaixonado por espadas, sendo sua preferida a lendária Claymore, de onde tirou o nome para seus empreendimentos. Em suas viagens pelo mundo e moradias no Canadá, Áustria, Arábia Saudita e EUA, trouxe destas experiências inspiração para inovar em seus empreendimentos. Seus hobbies incluem motos, carros, antiguidades e rock'n roll e paixão pelo país.

Aposta no país, mesmo em momentos de crise

Paulo é otimista e acredita no Brasil, mesmo em momentos de crise investe em novos negócios. Segundo ele, temos inúmeras riquezas e um povo batalhador, considera ser o trabalho o fator decisivo para alavancar o país. Por essa linha de raciocínio, dá para perceber o quão séria é a questão da ética em seus negócios. Prima por oferecer produtos e serviços de qualidade a um preço justo.

Público com motos

Seu primeiro bar, aberto em abril de 2004, é carinhosamente apelidado pelos frequentadores como ‘Bar do Paulo’. Muitos são os clientes diários que se sentem em casa e levam seus pets como companhia. Localizado na rua Amazonas, ao lado da praça Elias Abdo Bittar, conhecida como Guanabara, no bairro Água Verde. Focado no público de motos, sem distinção entre harleyros e speeds, o bar é conhecido por atrair grande público de apaixonados por motociclismo e Rock'n Roll aos sábados a tarde, quando costumavam produzir shows com bandas de rock, porém com a abertura do Claymore Highway Bar, os shows passaram a ser feitos no novo estabelecimento. A grande novidade do Claymore Highway Bar, localizado na linha verde, foi ser uma casa de shows onde as motos são estacionadas dentro do bar. Hoje em dia ele não pertence mais ao grupo Claymore.

Pioneiro no uso do contêiner, decoração americana e pegada rock'n roll

Em 2014 inicia-se a nova empreitada de Paulo: as hamburguerias. Paulo trouxe a ideia de usar o contêiner, a decoração americana e uma pegada rock'n roll. A primeira delas, aberta em abril de 2014 ao lado do Claymore Bar, está temporariamente fechada para reforma, onde se transformará num empreendimento que unirá a hamburgueria no primeiro andar, e pub com shows no segundo andar, com data de inauguração prevista para fevereiro de 2019. As outras duas hamburguerias, uma no bairro do Ahú e a outra no Ecoville, foram abertas respectivamente em 2015 e 2016. Um chef foi contratado para desenvolver vários hambúrgueres no estilo texano, que foram batizados com nomes de bandas. A gastronomia artesanal com uso de especiarias e os cuidados com o uso de produtos certificados são parte da consciência ética desse empreendedor. Os destaques do cardápio são o hambúrguer Led Zeppelin, de fraldinha, e o Motorhead, de cupim com salada coleslaw.

Encontro de carros antigos

Em agosto de 2016 teve início o Encontro de Carros Antigos. A rua São Paulo é fechada entre a praça Guanabara e o Claymore Bar para a exposição dessas raridades sobre rodas. Geralmente, o evento é no primeiro domingo do mês, ou no segundo, dependendo do clima. A proposta é proporcionar um domingo para admirar os carros antigos, levar a família e tomar aquela cerveja ultra gelada com os amigos e muita conversa boa.

Sinuca

Os frequentadores mais experientes durante a semana disputam partidas de sinuca, enquanto debatem os últimos acontecimentos na política nacional. Paulo acredita que é também uma forma de combater estresse, após expediente ou mesmo no horário de almoço.

Claymore City

Paulo tem um projeto de um novo bar, será o terceiro maior espaço de eventos da América Latina, terá o nome de Claymore City, no bairro Rebouças. O Claymore City vai contar com eventos musicais nacionais e internacionais e terá como parte do seu diferencial dançarinas no balcão principal. A previsão de entrega do projeto instalado em meados de outubro deste ano. Trata-se de um investimento em torno de R$ 2 milhões, onde os motociclistas entram no espaço e estacionam suas motos. A idéia é criar, também, um pequeno grupo de empreendedores para prestação de serviços de lavagem de motos, barbearia, tatuagem e moda. A importância da iniciativa em Curitiba, além de cultural para reforçar a pegada rock da cidade, quanto econômica como geradora de empregos diretos e indiretos no entorno do estabelecimento.

Estrutura enxuta e paixão pelo que faz

O Grupo Claymore tem os donos à frente das operações e estratégias. Eles contam com Ely Felber como Gestora de Marketing & Redes Sociais, além de uma equipe que tem paixão pelo que faz, composta por Marlon, João, Marcos, Afonso e William. Rua Amazonas, 160, Água Verde. Tel: (41) 3332-9611

• facebook.com/BarClaymore/ instagram.com/claymoreburguer_/

• www.facebook.com/SocialFeverMKT/

Curtas:

Palestra gratuita apresenta cenários e perspectivas para o mundo corporativo. Promovido pelo Projeto Mão Amiga, evento acontece no dia 23 de agosto e conta com a participação de Ana Artigas, Bernt Entschev e Maria Marta Ferreira.O Projeto Mão Amiga, que busca capacitar profissionais e melhorar os seus níveis de empregabilidade, promove na próxima quinta-feira (23), uma palestra gratuita sobre o mundo corporativo e suas implicações na carreira e na vida pessoal dos profissionais, além de analisar e debater sobre os possíveis cenários do próximo ano. . Informações: (41) 99998.1436.

Os aspectos tributários das criptomoedas é tema de palestra em Curitiba. O advogado Cassius Lobo, do escritório Küster Machado, especialista na área de gestão Tributária, falará, no próximo dia 23 de agosto, às 19h, na sede do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), em Curitiba, Paraná, sobre os ”Aspectos Tributários das criptomoedas”, uma introdução ao assunto criptomoedas, sua natureza jurídica e regulamentação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do IEP. As inscrições são gratuitas https://www.sympla.com.br/palestra-aspectos-tributarios-das-criptomoedas__315652

Curitiba vai sediar de 17 a 22 de setembro o Innovation Week IBQP (IWI), uma programação intensa com o propósito de criar um ambiente propício ao desenvolvimento de novos negócios inovadores em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas pelo site https://ibqp.vpeventos.com.

Frase::

“A verdade está na cara, mas não se impõe”

(Rodrigo Milla)