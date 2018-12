Empresário é condenado em SP pela morte da mulher em 2002

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Sérgio Nahas foi condenado a sete anos de prisão, nesta quinta, pelo assassinato da mulher, Fernanda Orfale, em setembro de 2002, em Higienópolis (região central de SP).

Segundo o TJ (Tribunal de Justiça), ele recorreu da sentença e irá aguardar o andamento do processo em liberdade. Ele foi condenado por homicídio simples.

De acordo com a denúncia da Justiça, Nahas teria matado a mulher com dois tiros no peito, dentro do apartamento onde o casal vivia.

Na ocasião do crime, o empresário afirmou que a mulher havia "cometido suicídio".

Ele estava casado com ela havia cerca de seis meses. O crime teria ocorrido após uma discussão entre o casal.