Empresário Fabrizio Fasano morre aos 84 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fundador do grupo de hotéis e restaurantes Fasano, o empresário Fabrizio Fasano morreu na madrugada deste sábado (24), aos 84 anos. Até a publicação deste texto, a causa da morte não havia sido confirmada. É esperado um depoimento de seu filho, Rogério, para o domingo (25).

Fabrizio Fasano nasceu em Milão em 1935 e chegou a São Paulo com dois anos. Tomou conta dos negócios da família --à época já um nome respeitado na gastronomia de luxo--, foi empresário do ramo de bebidas e revistas. Em 1990, abriu junto com o filho Rogério o restaurante Fasano, que se tornou um dos mais respeitados de São Paulo.

Fabrizio é neto de Vitorio, o primeiro da família a desembarcar no Brasil, também vindo de Mião, em 1890. Vitorio foi o proprietário da Brasserie Paulista, que se tornou um dos endereços refinados da cidade.

Depois de fazer faculdade nos Estados Unidos na década de 1950, Fabrizio retornou ao Brasil e assumiu o restaurante Jardim de Inverno Fasano, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Eram os anos dos festivais de música da Record e, no Jardim de Inverno, Fabrizio recepcionou para shows de Nat King Cole a Sammy Davis Jr., além de Sarah Vaughn e Marlene Dietrich. E recebeu também um visitante inusitado: o ditador Fidel Castro.

No final da dos anos 1960, vendeu o restaurante e a confeitaria. Foi então trabalhar na editora Abril como publisher da revista "Intervalo". Mais tarde, fundaria com os amigos Luis Carta (1936-1994) e Domingo Alzugaray a Editora Três, onde ficaria alguns meses.

Mas ganhou dinheiro mesmo com bebidas, com a criação da marca de whisky Old Eight. Mais tarde, lançou o primeiro vinho branco tipo alemão do país, o Weinzeller. Chegou a vender 500 mil caixas em um ano.

Em 1990, Fabrizio inauguraria o Fasano da rua Amauri, e logo em seguida o da Haddock Lobo, unidade que se tornou um ícone de São Paulo.

O grupo Fasano emprega mais de 500 funcionários e conta hoje com os restaurantes Gero, Trattoria, Parigi, Nonno Ruggero e Boa Vista, além do bar Baretto. Há também unidades em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Punta del Este.

No setor hoteleiro, há hotéis Fasano em diversas cidades do país e uma unidade em Punta del Este, no Uruguai.