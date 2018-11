Empresário que apoia Bolsonaro diz que 'nordestinos votam mal'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Luciano Hang, dono da Havan, que apoiou Bolsonaro durante toda a campanha disse estar "feliz e animado" com o cenário e não questionou o resultado das urnas, conforme vinha fazendo a campanha do PSL.

"As pesquisas indicavam que Bolsonaro teria uma diferença de apenas 10 pontos em relação ao Haddad. Mas nós tivemos uma diferença de 20 pontos. Para mim isso é um excelente resultado porque nós tivemos os votos do Amoedo do Álvaro Dias e do Alckmin, de pessoas que jamais vão votar no PT. Vamos para a guerra", disse Hang.

Segundo ele, esta foi uma "batalha vencida" mas a "guerra contra o comunismo" será vencida no dia 28.

Ao avaliar o resultado por Estados, o empresário afirmou que os estados nordestinos "votam mal e por isso estão pagando o preço do voto errado".

Santa Catarina, onde fica a sede da Havan, seria segundo ele um estado mais desenvolvido porque deu pontuação mais alta a Bolsonaro.