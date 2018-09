Empresas de Curitiba explicam êxito nos negócios iniciados duas décadas atrás

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Há duas décadas o contexto do mercado profissional e de negócios era significantemente diferente do que é hoje. As tecnologias, recursos, áreas de expansão e formas de consumo eram outras e os empreendedores daquela época não conseguiriam imaginar muitos dos nichos de mercado que existem atualmente. Para acompanhar as transformações ocorridas nos últimos anos, as empresas precisaram apostar em inovação e reinventar as formas de se relacionar com o público, que também passou a ser cada vez mais exigente.

Em Curitiba, não são poucas as empresas que nasceram na década de 90, se mantiveram em constante atualização e hoje são referências em suas áreas. A Prestinaria – A Casa dos Pães, por exemplo, mantém seu empreendimento há quase 20 anos, sempre preocupada em atender com excelência seus consumidores. Especializada em pães artesanais, o espaço localizado no bairro Bigorrilho, foi inaugurado em 1999 e conta com um menu completo, com cafés especiais; combos para o café da manhã; sanduíches; salgados; doces e sobremesas, além de almoço e brunch. A casa trabalha com farinha francesa de alta qualidade sem aditivos químicos, livres de pesticidas e agrotóxicos, que são adequadas para pães de fermentação natural. “A Prestinaria se tornou conhecida na cidade de Curitiba por oferecer pães preparados com excelência. Diariamente temos novidades em nossa padaria, com opções que fascinam quem ama pão”, detalha o chef Rodrigo Machado.

Outro exemplo de instituição curitibana que se consolidou ao longo dos anos é a Esaflores. Com 22 anos de atuação no mercado, a floricultura chamou a atenção do país com serviços inovadores e de excelência, revolucionando o segmento das flores. Pioneira em projetos como a Flower Machine, criação exclusiva com funcionamento que lembra uma máquina de refrigerantes, a Esalflores hoje é a maior floricultura e Garden center do Brasil, presente em 15 estados e com entrega via e-commerce para mais 800 cidades no país. “Quando começamos, haviam muito mais empresas no segmento e ao longo dos anos eu vi muitas floriculturas da capital fechando as portas, isso nos motivou a desenvolver um modelo de gestão que sempre apostasse em inovação e novas estratégias. Trabalhamos para agregar tecnologia, personalização e personificação no atendimento e hoje encontramos várias formas de estar próximo dos clientes, oferecendo o melhor em praticidade e qualidade e levando nosso modelo para 80% dos estados brasileiros”, comenta Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores.

O Centro Europeu também é um dos maiores modelos de empreendimentos curitibanos que antecipou o processo de inovação e globalização e surgiu focado na economia criativa e hospitalidade. Fundada em agosto de 1991 a escola de profissões se transformou em uma referência nacional ao oferecer formação profissional por meio de cursos modernos, práticos e muitos deles inéditos no país. “Com o forte processo de informatização desencadeado a partir do início da década de 1990, o mercado profissional passou por uma mudança radical. Nossa experiência acadêmica com instituições europeias nos fazia sonhar em implantar uma escola com aqueles padrões de qualidade e com a filosofia de oferecer cursos com até um ano de duração, de altíssima qualidade e totalmente focados no mercado de trabalho. A ideia era oferecer cursos melhores e mais rápidos que os das faculdades, para as profissões que não exigissem o diploma universitário para serem exercidas”, conta Carlos Sandrini, presidente do Centro Europeu.

Atualmente a escola disponibiliza cursos nas áreas de gastronomia, artes, business, decoração, design e criação, empreendedorismo, música eletrônica, tecnologia e desenvolvimento e idiomas. “Desde o início do nosso projeto, focamos em um ensino de alta performance. Nas áreas em que atuamos, oferecemos o melhor ensino, com professores que são referência no mercado de trabalho, procurando sempre nos antecipar às tendências. O nível de exigência do mercado curitibano e o padrão de qualidade das empresas paranaenses são excelentes laboratórios e ajudaram a alavancar as nossas atividades”, completa José Ost, diretor geral do Centro Europeu.