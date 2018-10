Empresas de reciclagem cometem crime ambiental

Redação Bem Paraná com ANNotícias e RTV

Uma equipe da Secretária Municipal do Meio Ambiente de Apucarana (SEMA) constatou diversas irregularidades na JL Recicláveis, instalada a rua Brasília. A empresa, que pertence a Joana Aparecida Machado Dias Leite, não tinha licença ambiental válida.

A vistoria foi feita após o Promotor Vilmar Fonseca, da promotoria de meio ambiente de Apucarana, notificar a SEMA) para tomar as providências com respeito aos depósitos de lixos recicláveis que estão em desacordo com a legislação.

A empresa JL Recicláveis foi notificada e terá sete dias para regularizar todos os problemas e limpar o local.



Outra empresa notificada foi a de Armando Diadosk, que entrou em contato com a secretária e agendou reunião para solicitar prazo para regularização dos problemas existentes em sua empresa de reciclagem.

As irregularidades constatadas nas duas empresas foram: acúmulo de materiais em céu aberto, lixo mal acondicionado, acúmulo de água, resíduos perigosos, lâmpada florescente na calçada, isopor, lixo obstruindo a calçada, funcionários trabalhando sem as devidas proteções, poluição do solo funcionários em moradia complicada, resultando em situação degradante, trabalho escravo e reclamação dos moradores vizinhos de roedores e andarilhos.

Mesmo se as duas empresas regularizarem todos os problemas, poderão ser multadas e responsabilizadas criminalmente.