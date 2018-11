Encontrado no caixão de um santo, livro mais antigo da Europa será exibido

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um importante santo medieval do Nordeste da Inglaterra, São Cuteberto morreu em 687. Ele viraria uma espécie de lenda algum tempo mais tarde, porque seu corpo foi encontrado intacto mais de dez anos depois de morto no lugar que é hoje a borda da Inglaterra com a Escócia.

Diante deste "milagre", oferendas foram feitas e um exemplar do Evangelho de São Cuteberto foi colocado em seu caixão, no ano de 698.

O pequeno livro vermelho, considerado o livro intacto mais antigo da Europa, foi encontrado em sua tumba no ano de 1104, durante a transferência de seus restos mortais para a Catedral de Durham, no Reino Unido.

O livro de 1300 anos mantém suas páginas e encadernação originais. Foi adquirido pela Biblioteca Britânica em 2012, e estará exposto ao público em uma mostra nesta instituição a partir de 19 de outubro.

Graças ao seu ótimo estado de conservação, o Evangelho é um importante exemplar da chamada arte insular, que foi criada nas Ilhas Britânicas e na Irlanda entre os anos 600 e 900, após o Império Romano.