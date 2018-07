Encontro antigos

O já tradicional Encontro de Veículos Antigos da Ford Slaviero da Av. Kennedy acontecerá neste próximo sábado. Mavericks, Opalas, Fuscas em conservação impecável estarão presentes. Leve a sua raridade e participe de momentos preciosos com colecionadores. A Slaviero fica no final da Av. Kennedy em frente ao Shopping Palladium

Moto



A naked CB 650F e a esportiva CBR 650F em sua versão 2019 chegam nas novas cores Laranja e Vermelho, além do exclusivo Preto Perolizado (somente na naked), e custam R$ 34.900,00 para a CB 650F e R$ 36.500,00 para a CBR 650F. Essa inédita configuração em Laranja, disponível tanto na CB 650F como na CBR 650F, e a Preto Perolizado (apenas da naked), traz o grafismo característico da linha CB atualizado, com uma combinação de cores mais contrastante e que reforça o visual diferenciado de ambos modelos.

Dunlop/Toyota

A Dunlop está fornecendo o Enasave EC300+ como equipamento original para o novo Toyota Yaris, fabricado em Sorocaba. O pneu é produzido na unidade brasileira de Fazenda Rio Grande (PR) e utilizado nos Yaris hatch e sedã na medida 185/60R15. A Dunlop paranaense iniciou o fornecimento de pneus para a operação local da Toyota em 2015 com os modelos AT20 e AT25 para a picape Hilux e o utilitário esportivo SW4 montados na Argentina.