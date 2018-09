Encontro de Ciro com artistas no Rio reúne Caetano e Adnet

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) encontrou-se com artistas na noite desta quarta-feira (12) em Ipanema, na zona sul do Rio.

A conversa foi organizada pela atriz Patricia Pillar com a ajuda da produtora cinematográfica Mariza Leão, que cedeu sua residência para a reunião e colaborou com o programa de governo do candidato quando ele disputou a eleição presidencial em 2002.

Participaram do encontro artistas como Caetano Veloso, Marcelo Adnet, Tico Santa Cruz, Debora Bloch e Vladimir Brichta. Ciro esteve acompanhado da namorada, Giselle Bezerra.

Após a reunião, Ciro disse à reportagem que "foi uma conversa, sem compromisso" e que ouviu questões sobre a legislação da produção cultural.

Caetano diz ter escolhido Ciro para fugir da polarização entre PT e PSDB. "Estou na campanha discretamente, não posso fazer muita coisa."

Nas últimas semanas, Patrícia Pillar enviou mensagens a grupos de artistas e produtores para a conversa com Ciro.

A ideia da equipe de campanha era de que a atriz gravasse um depoimento ou narração para programa eleitoral. Com receio de restrições da Rede Globo, a intenção foi abandonada. A gravação visava desconstruir crítica de que Ciro seria machista. Em 2002, ele afirmou que um dos papéis na campanha eleitoral da atriz, sua então mulher, era dormir com ele.