Encontro de Custom Harley Davidson vai agitar Curitiba em setembro

Redação Bem Paraná com assessoria

Você é apaixonado por motos e, principalmente, por Harley Davidson? Se sim, pode reservar o dia 15 de setembro para o maior encontro de Custom Harley Davidson da história de Curitiba. O evento, que vai reunir as principais marcas e moto-clubes da capital paranaense, vai celebrar os 10 anos da Milwaukee Cycles, uma das oficinas mais tradicionais da capital paranaense.

A programação terá início a partir das 9h, com um café da manhã completo, que será servido gratuitamente para os participantes. Na sequência, começara a ser servido uma grande variedade de opções gastronômicas, com destaque para costela fogo de chão, batatas, Fish and Chips, linguiça com fritas, hambúrgueres e choripán. Propondo uma harmonização completa, o evento contará com dezenas de opções de cervejas artesanais, entre elas rótulos da premiada cervejaria BASTARDS.

Além das opções gastronômicas, o evento contará com encontro e passeios de moto, organizados por moto-clubes da cidade de Curitiba (Harley Club Paraguay, Cachorro Urubu, Filhos da Liberdade, Paladinos, One For All, V-Roaders, 78 moto-clube e Forasteiros MC), e muita música ao vivo com shows durante todo o dia. A festa contará, também, com divertidas competições de marcha lenta e chope em metro. Para garantir a festa de quem tem filho, o evento contará com um espaço kids especial com monitoria.

O evento será realizado das 9h do dia 15 às 03h do dia 16, no Milwaukee Street 444 (Rua General Mário Tourinho, 573 – Seminário). Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook, no site www.street444.com.br/milwaukee ou pelo telefone (41) 3503-7345.