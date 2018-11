Encontro entre Bolsonaro e arcebispo foi intermediado por Bermudes

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A visita do candidato Jair Bolsonaro (PSL) ao arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, foi intermediada pelo advogado Sérgio Bermudes, dono de um dos maiores escritórios de advocacia do país.

À reportagem Bermudes disse que não teve qualquer protagonismo no encontro e que apenas marcou a agenda, a pedido de Gustavo Bebianno, presidente do PSL. Bebianno é o braço direito de Bolsonaro e foi aluno e sócio de Bermudes.

Já Bolsonaro disse a jornalistas ter sido convidado. "Eles que propuseram, mas parece que fui eu que fiz porque eu sempre defendi. Foi uma conversa muito franca e saudável com Dom Orani Tempesta e eu fiquei muito feliz com o convite."

No início da semana, a assessoria de imprensa de Dom Orani disse à reportagem que o encontro foi agendado a pedido do candidato ainda antes do primeiro turno, mas foi remarcada devido ao atentado sofrido por Bolsonaro, em setembro.

Bermudes disse atuar voluntariamente como assessor jurídico da Arquidiocese do Rio. Segundo ele, que é católico, é sua forma de contribuir com a Igreja. Ao ser questionado sobre se a agenda é uma manifestação de apoio à candidatura de Bolsonaro, ele negou.

"Não, não. Eu não apoio e não desapoio. Não me manifesto", afirmou.

No encontro, Bolsonaro assinou um compromisso com Dom Orani e disse que se trata de uma defesa da família e da liberdade de religiões.

À tarde, o cardeal esteve com o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pelo Exército, por meio das redes sociais.