Encontro paranaense da indústria dos alimentos reúne empresários na Capital

Da Redação Bem Paraná

Acontece no dia 31 de outubro o 1º Encontro Paranaense da Indústria de Alimentos. Promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), o evento conta com o apoio do Sincabima – Sindicato das Indústrias de Cacau e Balas, Massas Alimentícias e Biscoitos de Doces e Conservas Alimentícias do Paraná – e tem como objetivo debater as dificuldades e tendências do setor, traçando as diretrizes para um mercado mais competitivo e sustentável.

Voltado para empresas e profissionais da área alimentícia, o 1º Encontro Paranaense da Indústria de Alimentos irá abordar assuntos como a importância da industrialização de alimentos, normas internacionais para o setor, como se preparar para o mercado externo, rotulagem nutricional de alimentos, logística reversa, entre outros. Durante o evento também será lançada a Rota Estratégica da Indústria Agroalimentar, um documento de construção coletiva que traz as principais observações e priorizações a serem realizadas até o ano de 2031.

“É uma honra para o Sincabima participar como apoiador e articulador de um evento como esse. O setor alimentício ocupa, hoje, o primeiro lugar em geração de empregos na indústria de transformação do estado, além de gerar mais de 180 mil empregos formais. Precisamos estar preparados e atualizados para atender as demandas de mercado de forma sustentável e responsável”, diz Rommel Barion, presidente do Sincabima.