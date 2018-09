Encontros Desconcertantes de Priscila Prado traz 105 poemas ilustrados

Da redação

Imagine encontrar-se ao mesmo tempo com: o mundo, o outro, o limite, o tempo, a poesia, a natureza e consigo mesmo. Pode parecer algo impossível, inatingível. No entanto, a obra “Encontros Desconcertantes” (Editora Insight), de Priscila Prado, convida o leitor a buscar esses encontros por meio de 105 poemas ilustrados com fotos da autora. Entre versos e ilustrações, Priscila instiga com um humor sutil a contemplar a beleza, ao mesmo tempo que constata uma realidade – nem sempre bela.

O livro, que teve seu pré-lançamento, este ano, na 16ª edição da FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty, um dos maiores e mais importantes eventos literários do Brasil, terá seu lançamento oficial com sessão de autógrafos, em Curitiba, no Solar do Rosário, no sábnado, às 10h. Fotografias e poemas, retirados do livro, terão exposição em locais públicos de Curitiba. Além disso, como contrapartida social, haverá "rodas de bate-papo e oficinas" sobre a temática do livro até o final do ano.

Encontros desconcertantes traz a reflexão de que os encontros do homem no mundo – que é o espaço onde ele se conhece – é desconcertante no que se refere a reconhecer-se no outro; reconhecer seus limites; o desafio do tempo; a beleza, mistério e perigos da natureza; a poesia que tudo permeia e o mais desconcertante dos encontros: encontrar consigo mesmo. O livro foi viabilizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura - Fundação Cultural de Curitiba, com incentivo do Positivo.

Priscila, que já foi finalista do Prêmio Jabuti, em 2013, traz em seu ofício a “militância poética”. O termo, explica ela, é tornar a poesia mais acessível, espalhando ecos pelo mundo afora e tornando a poesia mais presente no cotidiano das pessoas. Com isso, a obra “Encontros Desconcertantes” ecoa para além das suas 144 páginas e chega no mobiliário público com cartazes espalhados pela cidade de Curitiba, local em que a carioca hoje reside. O livro chegará também em instituições como escolas, bibliotecas e casas de leitura com atividades lúdicas que levarão professores e estudantes a um encontro da poesia com o desafio de ser, agir, pensar e interagir.

Sobre a autora Priscila Prado: Tradutora, transita entre alguns idiomas na busca de sua própria linguagem. Alia ações culturais individuais e participação em coletivos de apoio, valorização e divulgação da literatura e da arte em geral – em particular a de autoria de mulheres. Estreou na literatura com o livro de poemas “A qualquer momento agora” (2005). Foi finalista do Prêmio Jabuti 2013 com o livro interativo de poesia ilustrada voltado para o público infantojuvenil “Preguiça, Coragem e outros bichos” (2012). Pela Editora Insight é autora também de “No Olho do Paradoxo” (2015).

Serviço:

Lançamento e sessão de autógrafos do livro Encontros Desconcertantes

Autora: Priscila Prado Editora: Insight Ano: 2018

Local: Solar do Rosário (Rua Duque de Caxias, 04 - São Francisco)

Dia: Amanhã Horário: das 10h às 13h.

Páginas: 144 páginas, com fotos.