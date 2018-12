Endividado, Palermo é vendido pelo preço simbólico de 10 euros

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano foi vendido neste sábado (1º). Maurizio Zamparini, presidente do Palermo, anunciou a venda do clube pelo preço simbólico de 10 euros, cerca de R$ 43.

Antigo proprietário da equipe, Zamparini anunciou que uma empresa sediada em Londres, na Inglaterra, assumirá o clube. O nome do comprador não foi revelado.

"Pensando apenas no futuro do clube e em seus torcedores, eu, com um nó na garganta, anuncio minha saída", disse Zamparini, que confirmou a venda do clube pelo preço simbólico de 10 euros, e afirmou que o novo proprietário irá "assumir o compromisso de pagar a dívida do Palermo, no valor de 22,8 milhões de euros", cerca de 99 milhões de reais.

No comunicado oficial, publicado no site do Palermo, Zamparini ainda contou que a empresa londrina implementará "as atividades necessárias para a construção de um estádio e de um centro esportivo".

Com mais de 100 anos, o Palermo atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Italiano, e é o líder da competição. Zamparini assumiu a presidência do clube em 2002, quando a equipe também disputava a segunda divisão. Na temporada 2004/05, o Palermo retornou à elite do futebol nacional.