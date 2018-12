Enérgica, rapper Cynthia Luz destaca entrega nos palcos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grande parte dos novos artistas da música são revelados pela internet, seja pelas plataformas digitais, ou por vídeos no YouTube. Na contramão dessa onda, a rapper Cynthia Luz, 24, veio diretamente dos palcos.

Só neste ano, ela já fez mais de 100 shows pelo Brasil e tem repertório autoral pronto para mais. Aposta do gênero, ela já foi destaque no SóTocaPop, da Globo, e acaba de lançar um EP acústico "Deezer Live Session" e prepara um novo disco.

"Tem muita gente que me descobriu vendo o meu show. A minha entrega maior é no palco a ponto de seu sair passando mal, de não dar conta de falar. Eu me dedico para criar o melhor dia da vida daquela pessoa que está assistindo", conta Cinthya, que começou cantando em bares, no interior de Minas Gerais.

"Minha relação com a música sempre existiu, não consigo dizer uma data em que isso aconteceu. Minha família toda é de músicos e da igreja. Eu tocava bateria já criança. Quando eu me tornei adolescente, comecei a tocar em bares. Tirava as músicas no violão e ganhava 'cem conto' tocando três horas. Era essa a minha vida", brinca a cantora.

Com um vozeirão e músicas cheias de melodia, Cynthia encontrou no rap um jeito de colocar a sua personalidade. "Acho que bandas como Charlie Brown Jr. e O Rappa me descrevem muito musicalmente. Sempre curti rap, mas não eu não comecei a cantar antes porque não conseguia transpor esse gênero no violão. De repente, eu vi que eu tinha uma habilidade louca no verso, na rima. Hoje sou uma cantora que gosta de rap, mas que coloca a sua melodia em cima disso", diz Cynthia.

Logo, ela começou a chamar a atenção de quem a ouvia. "Eu já cantava algumas músicas minhas e fui fazendo amizades até chegar em São Paulo, onde tudo começou a acontecer e ainda não tive tempo para entender coisas como o Edi Rock me elogiando", brinca Cynthia que nasceu em Itajubá, interior de Minas Gerais. Ela foi citada pelo músico dos Racionais MC's entre as revelações do rap deste ano. "Vim sozinha para a capital, sem dinheiro e sem nada e deu tudo certo. Hoje eu posso dizer que já fiz shows no país inteiro, eu só não zerei o Brasil porque ainda não fui para o Acre", brinca a cantora.

DISCO NOVO

A música "Deixa Ela", que foi registrada no primeiro disco de Cynthia Luz, é a mais faixa mais conhecida da artista. "Quando eu comecei a trabalhar com uma gravadora, eu criava muito, todos os dias. A música 'Deixa Ela' eu compus em um dia que estava muito ansiosa e emocionada com tudo o que estava acontecendo na minha vida. Mandei a ideia para o meu parceiro Froid e passamos o dia todo gravando essa faixa. Assim que eu a lancei, eu pude mostrar a minha ideia para as pessoas, a luta pelo amor. Seja ele o amor próprio ou o amor pelo próximo. Deve ser por isso que ela é a mais importante", conta a artista.

"Deixa Ela" fez parte do disco "Do Caos ao Nirvana", lançado fim do ano passado. Assim que a música estourou, a faixa se tornou o seu cartão de visita. Em uma parceria exclusiva com a Deezer, para fazer a versão acústica de alguns de seus sucessos. "Esse EP foi uma ideia linda da Deezer. Eu já queria fazer um acústico e essa foi a oportunidade", conta. Na ocasião, ela ganhou um tênis personalizado pelo artista urbano Pomb.

Agora, Cynthia está preparada para mais. "Estou trabalhando nesse disco novo, construindo uma nova turnê. Preciso trazer novidades no disco. A gente faz muito show e acredito que consegui mostrar que o meu amor pelo palco é incansável". Antes que o novo álbum fique pronto, novas músicas vão surgindo como "Chão de Vidro", música de Konai que ela participa.