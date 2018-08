Energisa vence leilão de distribuidora da Eletrobras no Acre

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Eletrobras conseguiu vender outras três de suas distribuidoras nesta quinta-feira (30), em um leilão realizado na sede da B3, em São Paulo.

A Eletroacre (AC) foi vendida para a Energisa. As outras duas distribuidoras devem ser leiloadas ainda nesta quinta. O preço de venda é de R$ 50 mil por empresa --um valor simbólico que será pago à Eletrobras.

A compradora também deverá fazer um aumento de capital nas companhias que varia de empresa para empresa. No caso da Eletroacre, o total é de R$ 238,8 milhões. Para a Ceron, de R$ 253,8 milhões e, para a Boa Vista, de R$ 176 milhões.

Até a noite desta quarta (29), ainda havia dúvidas sobre o interesse pelas companhias, que são deficitárias.

As vendas desta quinta se somam à da Cepisa, do Piauí, à Equatorial, em um leilão individual realizado em julho deste ano.

Além dessas distribuidoras, a Eletrobras tenta vender outras duas: a Amazonas Energia e a Ceal (Alagoas).

No caso da empresa do Amazonas, que inicialmente seria ofertada junto com as demais companhias do Norte, o leilão foi adiado para 26 de setembro.

O atraso ocorreu porque sua venda ainda enfrenta dificuldades, principalmente a aprovação de um projeto de lei que transfere uma dívida bilionária das distribuidoras à conta de luz do consumidor.

O governo avaliou que, no caso das demais empresas, os passivos não seriam tão problemáticos quanto para a Amazonas, que tem a maior dívida. Segundo analistas do setor elétrico, sem a aprovação desse projeto de lei, dificilmente a companhia atrairá investidores e poderá ser liquidada.

Já a venda da Ceal está tratava por conta de uma disputa com o governo alagoano, que conseguiu uma liminar do STF (Supremo Tribunal Federal) para barrar a venda enquanto as negociações não fossem concluídas.