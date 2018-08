Engajado em causas ambientais, Leonardo DiCaprio investe em calçados sustentáveis

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos nomes mais engajados em causas ambientais em Hollywood, Leonardo DiCaprio decidiu ampliar sua fortuna de forma ecologicamente correta.

O ator se tornou investidor da Allbirds, uma empresa americana de calçados que acaba de lançar uma linha de modelos sustentáveis, criados a partir de cana-de-açúcar em vez de plástico.

"Criar produtos sustentáveis requer um compromisso profundo de marcas que entendem o papel que têm em ajudar a solucionar nossa crise ambiental", disse DiCaprio em um posicionamento enviado à revista americana Entertainment Weekly.

"A Allbirds está na liderança ao criar um novo material que vai servir como modeloi para a indústria de calçados. Esse tipo de inovação é crucial para criarmos um futuro sustentável. Eu estou orgulhoso de me juntar à empresa como seu investidor."

Além de ator, DiCaprio é reconhecido como militante pelo meio ambiente, produzindo filmes que tratam do tema, doando dinheiro para organizações e participando de ações que promovam a sustentabilidade. No começo do ano, por exemplo, sua fundação doou US$ 1 milhão para ajudar a proteger a fauna marinha.