Engavetamento com 11 veículos mata 8 e provoca incêndio em Minas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente com 11 veículos no quilômetro 474 da BR-251, no município de Francisco Sá, no norte de Minas, deixou oito mortos e provocou um incêndio, interditando as duas pistas da rodovia nesta segunda-feira (16).

Por volta das 8h30, houve um engavetamento envolvendo cinco carros, cinco carretas e um ônibus. Os veículos pegaram fogo e havia risco de explosão, já que uma das carretas estava carregada de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio por volta de 11h40. A perícia constatou oito corpos carbonizados, incluindo passageiros de um Corolla, um Gol e uma carreta.

Outras 53 pessoas, em sua maioria passageiros do ônibus, ficaram feridas, mas sem gravidade.

Os peritos ainda determinarão as causas do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a interdição da pista deve demorar, até que sejam removidos todos os veículos.