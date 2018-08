Engenheiro, contador e administradora levam prêmios do Nota Curitibana

SMCS

O prefeito Rafael Greca entregou nesta segunda-feira (6/8) os prêmios do quinto sorteio do programa Nota Curitibana. Os premiados foram o engenheiro aposentado José Antonio Gugelmin, para o prêmio de R$ 50 mil; o contador Fabio Francis Ferrari, para o de R$ 20 mil; e a administradora Claudia Cristina Alves de Assis, para o prêmio de R$ 10 mil. O prefeito estava acompanhado do secretário de Finanças, Vitor Puppi.

As entidades sociais indicadas pelos sorteados e que também foram premiadas são a Ação Social do Paraná (Asilo São Vicente de Paulo), com R$ 25 mil; a Associação Caminho da Vida (Lar Dona Vera), com R$ 10 mil; e a Recriar Família e Adoção, com R$ 5 mil.

Ainda foram sorteados outros 15 mil prêmios de R$ 10. A premiação total aos inscritos soma R$ 230 mil. “São curitibanos que estão fazendo a cidade prosperar e a combater a sonegação ao mesmo tempo em que ajudam o próximo”, disse Greca.

Surpresa

Para José Antonio Gugelmin, o recurso veio em boa hora. “Vou guardar para ajudar os filhos”, disse ele, que chegou a pensar que fosse trote quando soube do telefonema do prefeito para comunicar o prêmio. “Minha esposa, que atendeu a ligação, até se assustou”, disse ele, que indicou o Asilo São Vicente de Paulo para receber R$ 25 mil. “Esse recurso caiu do céu e vai nos ajudar muito, principalmente para cobrir as despesas inesperadas”, disse o padre José Aparecido Pinto, diretor geral da Ação Social Paraná, que administra o asilo, que atende 150 mulheres.

Fabio Ferrari, que recebeu R$ 20 mil, conta que concorreu com apenas dois bilhetes. “Um deles ganhei R$ 10 e outro R$ 20 mil, foi muita sorte”, afirma ele. “O Nota Curitibana é bom para todo mundo. Para quem concorre, para quem é indicado e para a cidade, que combate a sonegação”, completou.

O Lar Dona Vera, que foi indicado pelo contador, atende 24 crianças de 0 a 10 anos em Santa Felicidade. “Esse recurso vai para bancar exames das crianças, especialmente de bebês, que em sua maioria chegam ao lar com problemas graves, como sífilis”, conta Monica Saturnino Tindó, presidente da entidade.

Reforma da casa

Sorteada no terceiro prêmio, a administradora Claudia tem planos de usar os R$ 10 mil recebidos para reformar a casa no futuro. Ela indicou a Recriar Família e Adoção para receber o prêmio de R$ 5 mil. “Eu e meu marido estamos em processo de adoção, então fizemos questão de indicar uma entidade que fosse envolvida com esse tema”, diz.

Segundo Elza Dembiski, presidente da entidade, o recurso vai ser usado para remunerar técnicas – duas psicólogas e uma assistente social – que trabalham em rodas de adoção e de apadrinhamento. “Muitas vezes, por falta de convênio, essas profissionais trabalham como voluntárias. Agora poderemos remunerá-las”, diz Elza.

Disputa

Concorreram neste sorteio 36.497 contribuintes cadastrados, com um total de 675.833 bilhetes. Os cupons são referentes às notas pedidas no mês de maio de 2018, de acordo com Mario Nakatani Júnior, coordenador do Nota Curitibana.

Para concorrer, o contribuinte precisa estar cadastrado no Nota Curitibana (www.nota.curitiba.pr.gov.br) e informar o CPF na emissão da nota fiscal. É possível pedir o CPF na nota em vários estabelecimentos do setor de serviços, como oficinas mecânicas, escolas, cursos educacionais, academias, gráficas, salões de beleza, pet shops, estacionamentos, entre outros.

Programa

O programa Nota Curitibana, lançado no início do ano, já distribuiu R$ 1,26 milhão em prêmios, contemplando, até agora, 38.544 participantes O projeto incentiva a emissão de nota fiscal na área de serviços e contribui para inibir a sonegação fiscal. Além dos prêmios, os participantes podem abater até 30% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O Nota Curitibana conta com 64.374 cidadãos cadastrados e 94.246 empresas prestadoras de serviço que emitem nota fiscal eletrônica.