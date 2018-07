Enquanto a Globo segue voando, concorrência tem dificuldades para decolar

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Silvio Santos, mais de uma vez, disse ter colocado do próprio bolso para cobrir prejuízos do SBT. Uma situação nada diferente de Band e Rede TV!. Portanto, com base nisso, a única emissora em condições de concorrer com a TV Globo seria a Record, se para isso só dinheiro bastasse. Só que não. A esporadicidade de um produto ou outro em determinado horário chegar à liderança, nunca alterou seu status de perdedora. Uma emissora, em tese e em condições de fazer frente a qualquer uma, mas sem nunca conseguir resultados melhores por absoluta incapacidade daqueles que respondem por ela. A Record, desde que a Universal assumiu o seu controle, só em algumas ocasiões, com Eduardo Lafon, Hélio Vargas, Luciano Callegari e José Paulo Vallone, teve profissionais do mercado na sua condução. Mas isso já há muito tempo. Depois deles, ninguém. Ao contrário, só aumentou a disputa entre os membros da igreja pela direção da TV, um poder que parece fascinar a maioria deles, até mesmo a filha do líder Edir Macedo, Cristiane, ao se colocar como supervisora das novelas. O que se vê, diante da tamanha fragilidade da concorrência, é a TV Globo como um avião lá no alto em velocidade de cruzeiro, enquanto as outras continuam taxiando na pista, sem piloto que saiba fazer o avião decolar.

Dois tempos

O musical ‘A Noviça Rebelde’ chega à Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, no dia 19 de julho, liderado por Malu Rodrigues. Trabalho que ela dividirá com a nova temporada do ‘Popstar’, na Globo, que estreia em setembro.

Por que não?

Inicialmente, Maurício Meirelles foi chamado apenas para o ‘Zona Mista’, do SporTV. Mas não será surpresa o seu aproveitamento em outros projetos da Globosat, após a Copa.

Locações

A série de comédia ‘Pigmalião do Brejo’, novo trabalho de Marcílio Moraes para a Record, será ambientada na periferia e no centro de uma grande cidade, que poderá ser São Paulo. No Rio, essa possibilidade já foi descartada.

Time forte

Em agosto, Marcílio entregará este trabalho para a Teledramaturgia da emissora avançar em outros procedimentos. Ele reuniu um time de peso para o desenvolvimento da série, que conta com Bosco Brasil, Renata Mizrahi, Dani Reule, Sylvia Palma e Eduardo Quental.

Aí sim

Adaptação de Ruy Guerra para o livro de Carlos Heitor Cony, ‘Quase Memória’ vai estrear na TV. Exibição programada para 28 de agosto, 10 da noite, na sessão ‘Filme do Mês’, do Canal Brasil. Trata-se de um drama com tonalidades de teatro do absurdo que aborda o tênue limite da realidade e da memória do autor (Cony) sobre o pai, já falecido.

Olha só

Durante todo esse período de Copa do Mundo, Rodrigo Viana e José Carlos Magdalena estão apresentando ‘Os Filhos de Putin’, na TV Cultura Paulista, de Araraquara, e Morada do Sol FM. O programa, em cima dos acontecimentos na Rússia, conta com a participação fixa de Zilda Maya, sucesso no tempo das pornochanchadas.

Mesmice

À relação já colocada aqui - Alpha, Nova Brasil, Nova Melodia, Mix, Nativa e Antena Um - tem outras duas rádios do Rio, que não podem ficar fora desta lista. JB e Sul América também são especialistas em repetir as mesmas músicas o tempo todo.

Festa na FOX

O Fox Sports dobrou sua audiência relativa aos primeiros 14 dias da Copa da Rússia em comparação ao Mundial de 2014, no Brasil. Os jogos ao vivo registraram uma audiência 126% maior.

O assunto é sério

Lembra que no passado a Xuxa foi homenageada pelo Ministério da Saúde pelo trabalho dela contra a paralisia infantil no Brasil? Pois bem, ela agora volta a ser chamada para encabeçar nova campanha nacional, dirigida às mães, para vacinação infantil, diante de tantos casos, principalmente do sarampo.

A propósito

Saindo de uma cirurgia, questão de prótese no seio, Xuxa agora começa a ajeitar sua viagem à Argentina, já no começo de agosto, para inaugurar clínicas do Espaçolaser. Já na Record, em setembro começa nova temporada do ‘Dancing Brasil’.

Bate – Rebate

Última semana da Copa do Mundo. Mesmo diante dos seus momentos decisivos, de leve, já começa a operação de desmontar acampamento. Uma parcela importante do pessoal que ainda está lá vai retornar ao Brasil antes das finais.

Mesmo empinando orgulhosamente sua barriguinha, Sabrina Sato continua como um dos nomes mais disputados do mercado comercial. Aliás, ainda em torno da Sabrina, a Record segue rebatendo todas as notícias de que o programa dela, do jeito que é, só continuará até dezembro. E que no próximo ano ela também estará à frente de um formato, como Gugu, Xuxa e companhia bela. A Record, oficialmente, tem descartado esta possibilidade.

‘Domingão do Faustão’ encerrou, ontem, o ‘Show dos Famosos’. E já se prepara para o lançamento da nova temporada da “Dança”. Entre o final de um, começo de outro, algumas semanas com a volta de antigos quadros.

“Amigos, Sons e Palavras”, programa do Gilberto Gil, estreia dia 21 de agosto no Canal Brasil.

C´est fini

As novas gravações de ‘O mecanismo’, série da Netflix, terão início no final deste mês e devem correr até meados de dezembro. Desta vez, além de atuar, Selton Mello também vai colaborar na direção, ao lado de José Padilha. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!