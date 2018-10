Ensalamento para o vestibular da UFPR sai nesta quarta-feira; fique atento

Da Redação Bem Paraná com UFPR

Candidatos ao vesitubular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) devem prestar atenção ao cronograma das provas. O ensalamento para a prova objetiva será divulgado em 17 de outubro. A prova objetiva, da primeira fase do processo seletivo, acontece no dia 21, o próximo domingo.

Já a convocação para a segunda fase do vestibular está marcada para o dia 5 de novembro e as provas para os dias 25 (prova de compreensão e produção de textos – redação) e 26 de novembro (provas específicas e de habilidades específicas).

A UFPR disponibilizará 5.421 vagas em seus cursos de graduação para ingresso no ano letivo de 2019 por meio do vestibular. A relação completa com as vagas disponíveis no processo seletivo, assim como outras informações e orientações, está no Guia do Candidato.