Ensemble de Cordas da Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba faz concerto gratuito

Em apresentação única, o ensemble de cordas da Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba apresenta sextetos de Strauss e Dvořák. Amanhã, às 18h30, serão executadas duas composições, sobre a direção musical do spalla, Winston Ramalho.

Na temporada 2018 da Camerata Antiqua de Curitiba, os ensembles serão gratuitos, os ingressos são distribuídos na Capela Santa Maria.

Abre o concerto a obra de Richard Strauss (1864-1949) para sexteto de cordas, extraído da ópera Capriccio – uma “conversa em música”. A continuação se dá com o sexteto de cordas em Lá Maior Op. 48, de Antonín Dvořák (1841-1904).

Com o Ensemble de Cordas, os instrumentistas se dividem para apresentar repertórios clássicos compostos para formações menores, como sextetos e quintetos. “Essa é uma ideia de explorar o talento individual dos músicos da Camerata e, com isso, criar mais um espaço para a música de câmara”, explica o diretor musical.