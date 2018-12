Entenda a ruptura do viaduto e saiba como driblar o bloqueio da marginal de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um viaduto cedeu na última quinta-feira (15) em São Paulo, na marginal Pinheiros, bloqueando a pista expressa e provocando uma série de alterações no trânsito da capital paulista durante o feriado. Parte das interdições já foram liberadas, e a Prefeitura de SP instalou um comitê de crise para avaliar a segurança e estabilidade das pontes e viadutos da cidade. Ainda não se sabe o motivo do rompimento. Entenda o que houve e saiba como driblar o bloqueio da marginal.

O que aconteceu?

Um viaduto da pista expressa da marginal Pinheiros, a 500 m da ponte do Jaguaré, sentido zona sul, cedeu na madrugada do dia 15, início do feriadão da Proclamação da República, bloqueando toda a pista. Alguns carros que passavam pelo local foram danificados, mas ninguém ficou gravemente ferido.

Qual é o trecho interditado e quais pistas já foram liberadas?

Toda a pista local da marginal Pinheiros está liberada. Inicialmente, o trânsito estava impedido na pista expressa desde o viaduto até a ponte Transamérica, no sentido Castelo Branco.

Na segunda-feira (19), a prefeitura liberou a maior parte da pista, em dois trechos de 5 km cada um: da saída da ponte Octavio Frias de Oliveira (ponte Estaiada) até antes da transposição (passagem da pista expressa para a local) da ponte Eusébio Matoso; e da ponte João Dias até o acesso da pista expressa à local sob a ponte Octavio Frias de Oliveira.

A expectativa é de que mais trechos sejam liberados nos próximos dias.

Quais as alternativas de trânsito?

A pista local da marginal está liberada em todo o trecho.

Os motoristas que vêm pela rodovia dos Imigrantes podem seguir pela av. Prof. Abraão de Morais, à direita na Rua Pedroso Lousano (sob o viaduto Aliomar Baleeiro) sentido Complexo Viário Maria Maluf, av. Pres. Tancredo Neves e av. das Juntas Provisórias, onde o motorista pode optar por acessar a av. Luiz Ignácio de Anhaia Melo e a av. Salim Farah Maluf, chegando à Marginal Tietê e às outras rodovias do estado.

Outra opção é ir pela avenida do Estado até a marginal Tietê junto à ponte das Bandeiras, em direção à rodovia Castelo Branco.

Quem chega pela Anchieta e vai em direção à Castelo pode acessar a avenida das Juntas Provisórias e seguir pela avenida do Estado ou pela avenida Luiz Ignácio de Anhaia.

Para os que saem dos bairros do extremo sul da cidade em direção ao centro pode seguir pela avenida Interlagos, Washington Luís, Moreira Guimarães, Rubem Berta, 23 de Maio, túnel Anhangabaú e av. Prestes Maia. Se o sentido for Santo Amaro, a opção é ir pela av. Senador Teotônio Vilela, Atlântica, largo do Socorro e av. Washington Luís.

Como fica o rodízio de carros?

O rodízio está suspenso nesta terça (20) por conta do feriado. A partir de quarta (21), a restrição de circulação de veículos está liberada apenas na marginal entre a avenida dos Bandeirantes e a ponte dos Remédios, e assim ficará até a liberação total da marginal.

O viaduto pode desabar?

Segundo a prefeitura, não. No dia seguinte à ruptura, a prefeitura afirmou que o viaduto tinha risco de colapso e preparou um esquema emergencial de trânsito, prevendo transtornos que se prolongariam por meses, e interrompeu a circulação de trens. No domingo (18), a gestão Covas concluiu as obras de escoramento e informou que a estrutura, que chegou a se movimentar, havia se estabilizado.

Por que o viaduto cedeu?

Ainda não se sabe o motivo da ruptura. A prefeitura não tem o projeto original da estrutura, projetada e construída na década de 1970 por meio de um convênio com a Fepasa (empresa que administrava as ferrovias do estado). Segundo o secretário de Obras, Vitor Aly, o documento pode ter se perdido em um incêndio na companhia. Para obter mais informações sobre a estrutura do viaduto, a prefeitura buscou até a viúva do engenheiro Walter de Almeida Braga (1930-2016), que projetou a estrutura. A viúva, porém, disse que se desfez do acervo do marido. A alternativa é buscar no acervo da CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços), depositária desses documentos, e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que fiscalizou as obras.

Que obras serão feitas e qual o cronograma?

A prefeitura pretende construir dez estacas de ferro na base de sustentação do viaduto para içá-lo com macacos hidráulicos em um método chamado de macaqueamento. Ainda não há cronograma para isso.

Uma série de obras estão sendo feitas para ampliar os acessos entre a pista local e a expressa para evitar o "efeito funil". São elas:

1. viaduto Lazlo Braun (próximo ao CDP de Pinheiros): alargamento do acesso junto ao viaduto, remoção do canteiro central e ampliação de uma para três faixas de rolamento, que permitirá o acesso à Castelo Branco;

2. ponte Edson de Godoy Bueno (antiga ponte Itapaiuna): construção de acesso à pista expressa (hoje, a ponte termina direto na pista local);

3. na altura do Shopping Villa Lobos: alargamento do acesso da pista expressa para a pista local;

4. após a ponte Cidade Universitária: construção de acesso da pista expressa para a pista local.

5. em frente ao parque Villa Lobos: remoção do estreitamento de pista e da lombada eletrônica nos dois sentidos da avenida, para viabilizar três faixas de rolamento por sentido em frente ao parque;

6. av. Antônio Batuíra com Praça Panamericana: adequação para melhorar o acesso dos veículos à praça;

7. r. Banibas com av. Pedroso de Morais (próximo à Praça Panamericana): adequação para melhorar o desvio de tráfego.

O transporte público foi afetado?

A circulação de trens da CPTM havia sido suspensa, mas voltou a ser liberada no domingo, em velocidade reduzida: limitada a 20 km/h (normalmente, a velocidade média é de 60 km/h). A oferta de ônibus pode crescer se houver demanda para isso, segundo a prefeitura.

Qual a situação de outras pontes e viadutos da cidade?

A prefeitura é alvo de cobranças pelo Ministério Público para reformar pontes e viadutos há anos. Na segunda-feira, o prefeito Bruno Covas informou que pedirá autorização ao TCM (Tribunal de Contas do Município) para abrir um contrato emergencial para a realização de laudos de engenharia para fazer a manutenção de 185 pontes em viadutos da cidade.