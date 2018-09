Entidades pró-democracia lançam carta em repúdio a Bolsonaro e vice

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Organizações da sociedade civil que fazem parte da coalizão Pacto pela Democracia divulgam nesta terça-feira (18) uma carta de repúdio ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) e a seu vice, o general da reserva Hamilton Mourão (PRTB).

Mais de 30 entidades endossam o documento, que questiona a hipótese de "autogolpe" já considerada por Mourão em entrevistas.

O texto diz que é preciso "defender as instituições e práticas democráticas e produzir eleições limpas, diversas e com ampla participação". Ataca ainda a proposta do candidato a vice de estabelecer uma nova Constituição sem Constituinte.

As organizações também manifestam preocupação com as críticas de Bolsonaro à lisura do processo eleitoral. "Há poucos atos mais simbólicos do sentido da democracia do que o reconhecimento da derrota nas urnas e a legitimação do adversário eleito", diz o documento.

No domingo (16), o presidenciável falou, em transmissão da cama do hospital, que o PT quer fraudar a eleição. Ele também costuma levantar dúvidas sobre as urnas eletrônicas.

"Reafirmamos nosso compromisso com as regras democráticas, com a não-violência, discriminação ou intolerância de qualquer natureza, com os valores e fundamentos expressos na Constituição Federal, conquistados pela ação conjunta de milhares de homens e mulheres que vieram antes de nós", afirmam os signatários.

Já assinaram a carta do Pacto pela Democracia, entre outros: os institutos Ethos, Não Aceito Corrupção e Sou da Paz, os movimentos Agora!, Acredito e Bancada Ativista, o Centro de Liderança Pública, a Conectas Direitos Humanos e os grupos Open Knowledge Brasil, Transparência Brasil e Transparência Partidária.