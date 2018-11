Entre as maiores ligas do mundo, Paraná Clube é quem mais usou jogadores 

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube chegou a 48 jogadores utilizados em 33 rodadas do Campeonato Brasileiro 2018. A “façanha” foi alcançada com a estreia do atacante Rodrigo Carioca, 19 anos, que entrou no segundo tempo da vitória sobre o América-MG, no último sábado.

A marca supera com folga a média da competição. Os 20 clubes já escalaram 719 atletas nessa edição da Série A. A média é de 36 por equipe. O Vitória é o segundo que mais rodou o elenco, com 45 jogadores. O time que menos rodou é o Palmeiras, com 29.

O número do Paraná Clube também fica distante da realidade de outros grandes campeonatos nacionais. Entre as dez maiores ligas do mundo, quem mais se aproxima é o Velez Sarsfield, com 41 jogadores em 27 rodadas da temporada 2017/18 da primeira divisão do futebol argentino. O Benevento, da Série A da Itália, escalou 41 atletas nas 38 rodadas da edição 2017/18.

QUEM MAIS RODOU O ELENCO NO MUNDO

O clube de cada liga que mais escalou jogadores

Clube País Jogadores escalados Paraná Clube Brasil 48 Velez Sarsfield Argentina 41 Benevento Itália 41 Málaga Espanha 37 SKA Khabarovsk Rússia 37 Metz França 36 Vitória Guimarães Portugal 34 Sparta Rotterdam Holanda 32 Koln Alemanha 31 Arsenal, Everton e Stoke Inglaterra 30

Observação: a temporada 2017/18 das demais ligas foi utilizada como base

RESERVAS

Entre os 48 jogadores usados pelo Paraná no Brasileirão, 11 não chegaram a jogar como titular. Entraram em campo apenas como substitutos: o lateral Baéz, o ponta Vitor Feijão, os meias Alesson, Matheus Pereira e Jean Lucas, os atacantes Iacovelli e Rodrigo Carioca e Felipe Augusto, o volante Zezinho, o centroavante Luan Viana e o goleiro Luís Carlos.

No total do ano, o Paraná já chegou a usar 57 jogadores em 47 partidas. Quem mais entrou em campo foi o volante Leandro Vilela, com 37 jogos. No Brasileirão, que mais atuou foi o ponta Silvinho, com 29 partidas (25 como titular).