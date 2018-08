Entre SBT e Record, qual das duas apela mais?

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Uma das principais críticas que a TV paga sempre mereceu foi à sua capacidade de se repetir insistentemente. Reapresentar tanto um mesmo filme a ponto de não se aguentar mais ver na frente. Deu no que deu. Crise à parte, a queda incessante no número de assinaturas também veio a acontecer pela falta de respeito com o público. De acordo com nota do ‘Notícias da TV’, em julho, a média de cancelamento chegou a dois mil clientes por dia em um ano. A TV aberta como um todo, mas SBT e Record no particular, deveria refletir sobre isso. Cuidar melhor dos seus cardápios, frente à alta competitividade dos tempos atuais. Ao contrário da Globo, que só tem o ‘Vale a Pena Ver de Novo’, há uma disputa particular entre as duas em torno de quem mais coloca reprises no ar, entre novelas daqui e de fora, desenhos animados e até programas como ‘Câmera Record’ e ‘Repórter Record’. Não é possível pretender melhor audiência se o público não é tratado com devido respeito. Uma lição de casa que os canais de jornalismo e esporte passaram a fazer direitinho, aumentando consideravelmente as suas programações ao vivo.

Mais curto

O horário político que vem aí já começa a levar TVs e programas a se ajustarem às limitações de sempre. Raul Gil, por exemplo, com uma hora a menos no SBT, vai suspender temporariamente a exibição do quadro do chapéu.

Chamadas

Xuxa e Mion passaram toda tarde de quarta-feira gravando chamadas do ‘Dancing’ e ‘Fazenda’, estreias da Record em setembro. Direção de Alexandre Souza.

Lembra da Simba?

Nos Estados Unidos está se repetindo o mesmo episódio que tivemos aqui, quando SBT, Record e Rede TV! resolveram brigar com as operadoras. A Univision, a primeiro entre o público latino, decidiu desligar os seus canais da Dish Network. São sete no total.

Virou novela

Já são quase dois meses assim, sem a Univision na Dish e sem chances de chegar a um acordo, com os assinantes brigando por descontos no valor da fatura. A Telemundo, também em língua espanhola, continua.

Por que não?

A televisão paga tanto pelos direitos do futebol que, a favor dele, poderia impor certas coisas. Onde já se viu, por exemplo, permitir que Santos e Flamengo, times com tanta tradição, joguem com camisas azuis, que nada tem a ver com suas cores originais? É um atentado às tradições desses clubes.

Aliás

No futebol, desde que ele existe, a superstição não botou calção e chuteira, mas sempre entrou em campo. Vai daí os tantos casos na história. O 13 do Zagalo, o cachorro Biriba no Botafogo, a moeda que o português Eusébio sempre colocava na bota direita, entre tantas outras. O Flamengo, de azul, tomou de três do Atlético PR domingo passado. Numa dessas...

Então é isso

Apesar de todo mistério em cima, outra atração da Record, no mês do aniversário, será um programa contando a história dela. Mas contando de forma diferente, na base de esquetes, com Fábio Porchat num trabalho bem semelhante ao do ‘Porta dos Fundos’.

Enlace

Programada para a próxima terça-feira, em ‘Orgulho e Paixão’, na Globo, exibição da cena do casamento de Darcy (Thiago Lacerda) e Elisabeta (Nathalia Dill).

Globo/ Raquel Cunha

Aí sim

Prestando homenagem a Dorival Caymmi, o ‘Conversa com Bial’, na Globo, recebe Gilberto Gil na noite desta sexta. Contrariando o péssimo hábito de guardarem para eles, um dos programas do fim de noite se digna a informar na véspera a sua atração do dia seguinte. E só vai lucrar com isso.

Vai e vem da vida

Um esforçado produtor do ‘Café com Jornal’, Elton Ribeiro, tentou passar à equipe de reportagem do programa, sem sucesso. Acabou demitido pela direção de jornalismo, voltou para o Mato Grosso do Sul, e não desistiu do sonho. Foi contratado por uma afiliada da Globo, TV Morena, e hoje aparece em rede nacional.

Bate – Rebate

Pessoal do ‘Fofocalizando’ foi chamado para uma conversa no SBT...

... A ordem de agora é inverter o eixo e serenar os ânimos...

... O programa, em vez de dar, cismou de virar notícia.

A Band deixou ‘O Aprendiz’ para o ano que vem...

... Mas não será só ele. Não existem estreias programadas para os próximos meses...

... Até mesmo a ideia do Amaury Junior entrar diariamente ficou para 2019.

O ‘Fantástico’, desde sempre, se abriu para diferentes assuntos, até porque o seu formato permite...

... E já teve, mais do que agora uma parte de variedades muito mais intensa.

... De tudo que existia, só a música sobrou...

... Por que não pensar também no humor, como Chico Anysio fazia todas as semanas?

Acertando a data: o ‘Dancing Brasil’ vai estrear em 26 de setembro, uma quarta-feira.

C´est fini

Na Teledramaturgia da Record foi estabelecida uma divisão que vigora desde o início da parceria com a Casablanca: a emissora contrata e dispensa, enquanto a produtora responde pelo operacional e criativo. Cada um no seu quadrado. Só como exemplo simples, o pessoal da Casablanca ficou sabendo por esta santa coluna sobre a saída da autora Vivian de Oliveira. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!