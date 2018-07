Equilibrio de sabores e modernidade 

Quando entro no restaurante La Varenne, um frescor da juventude toma conta de mim. Explico: a cozinha é comandada por dois jovens chefs, Mayra Batista e Felipe Miyake, que conseguem em suas receitas, a quartro mãos, colocar pitadas de modernidade em tudo! Uma sucessão de bons sentimentos afloram e sem-pre saio mil vezes melhor do que entrei. O que está sendo servido no novo cardápio é um conceito de criação delicado e delicioso, que tempera cada um dos novos pratos. O sabor dos insumos frescos, sem agrodóxicos, a preocupação com a sustentabilidade, o trabalho coletivo, tudo é verdadeiro. No final volto pra casa muito feliz e satisfeita, com a certeza que essa nova geração faz o mundo ficar ainda melhor e mais gostoso. As novidades de 2018 trazem sabores que me deixaram em êxtase! Pratos que tem esse poder, devem ser degustados sem pressa, uma ida ao La Varenne, é sempre uma experiência deliciosa e inesquecível para qualquer ocasição. O novo menu foi executado de maneira tão primorosa, que todos os pratos estão sensacionais (pode fechar os olhos e fazer u-ni-du-ni-tê).

A talentosa dupla, desenvolveu o cardápio fixo e o almoço executivo, celebrando a nova fase do restaurante, que agora tem no comando o empresário Felipe Soifer, que chegou com ótimas ideias.....aguardem!

Alguns destaques do novo cardápio: a salada de Folhas com chèvre gratinado em base de brioche, figo brûlée, amêndoas defumadas levemente picantes ao vinagrete de romã (R$29). No prato principal, o Rigatoni com abóbora e ricota com fonduta de parmesão e gorgonzola dolce (R$52) são pratos que reforçam a essência franco-italiana do La Varenne.

As preocupações dos chefs incluem também as sobremesas (muitas vezes inimiga mortal das dietas), com opções saborosas e baixo teor de açúcar. O premiado almoço executivo do La Varenne também ganha novos sabores. São quatro menus compostos por entrada + prato principal + sobremesa, com valores que variam entre R$ 65 e R$ 89, por pessoa.

La Varenne - Avenida do Batel, 1.868 – Piso L4, no shopping Pátio Batel - Curitiba/PR - Reservas: (41) 3044-6600 www.lavarenne.com.br