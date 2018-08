Equipe avalia que Meirelles deve ficar escanteado em debate

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe de Henrique Meirelles (MDB) avalia que o ex-ministro da Fazenda deve ficar mais escanteado neste primeiro debate, exibido pela Band, —ele só tem 1% nas pesquisas— e preparou pelo menos duas estratégias para sua atuação nesta quinta (8).

Caso seja atacado por ser o nome do governo, vai sair como o de costume, destacando sua "biografia ilibada" e suas realizações na econômica.

No cenário que seus auxiliares admitem como o mais provável —no qual adversários tentarão colocar a pecha de candidato governista no tucano Gerado Alckmin, que tem o apoio dos principais partidos da base de Michel Temer e está mais bem posicionado nas pesquisas—, Meirelles deve optar pelo embate com Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL), já que tenta crescer entre os eleitores de Lula e também entre os mais conservadores.