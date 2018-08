Equipe de Ciro Gomes quer menos participantes em debates

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe de Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República, pedirá que os próximos debates presidenciais tenham menos candidatos e com sorteio para as respostas.

"Tem de mudar essa regra. O Ciro ficou quase 1h15m sem falar", reclamou Carlos Lupi, do PDT.

Para ele, o presidenciável tem sofrido uma "cassação branca" por parte dos outros candidatos. Namorada de Ciro Gomes, Giselle Bezerra recomendou ao candidato que pingasse colírio nos olhos durante o intervalo.

Ela, que está na plateia, já tinha recebido mensagens no celular de pessoas falando que os olhos dele estavam com vermelhidão. "Ele fez uma cirurgia e às vezes fica vermelho. O ar-condicionado só agrava", disse Giselle.