Equipe feminina brasileira vai à final do Mundial de ginástica artística

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de ginástica artística ficou com a quinta posição na classificatória do Mundial de Doha, assegurando vaga para a final da competição.

A equipe, formada Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Thaís Fidelis, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva, o Brasil, ficou com 162,529 pontos.

Os Estados Unidos lideraram essa fase com 174,429, na frente da Rússia (165,497), China (165,196) e Canadá (163,897).

Além desse resultado, Flávia Saraiva se classificou para as finais no individual geral e no solo. Jade também avançou no individual.

A final por equipes femininas está programada para ser realizada na terça-feira (30). Nesta segunda, será a vez da final do torneio masculino (a equipe brasileira avançou para essa fase, ao conquistar a sexta posição no classificatório).

Flavia Saraiva participa do Mundial de ginástica artística Associated Press Flavia Saraiva salta ao participar do Mundial de ginástica artística