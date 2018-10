Equipe feminina do Brasil encerra o Mundial de ginástica na 7ª colocação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe feminina de ginástica artística do Brasil encerrou nesta terça-feira (30) sua participação no Mundial de Doha, no Qatar, com a sétima colocação.

O grupo formado por Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade e Thaís Fidelis chegou a ficar na terceira posição ao fim da terceira rotação. Porém, na última, com falhas nas barras assimétricas, despencaram na classificação.

Os Estados Unidos ficaram com a medalha de ouro do Mundial. Rússia, com a prata, e China, com o bronze, completaram o pódio. Com isso, esses países garantiram vaga na Olimpíada de 2020, em Tóquio.

O torneio em Doha marcou o retorno da ginasta americana Simone Biles a grandes competições após período sabático. Biles brilhou na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, conquistando quatro ouros.

Assim como a equipe feminina, a seleção brasileira masculina também ficou na sétima posição.

Nesta quarta-feira (31), começam as disputas individuais no Mundial de Ginástica do Qatar.