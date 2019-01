Equipe liderada por professor da UFPR inicia a avaliação do desastre em Brumadinho

UFPR

Pesquisadores do Centro de Apoio Científico em Desastres (Cenacid) estão no município de Brumadinho-MG para avaliar o rompimento da barragem de rejeitos. O professor da UFPR e líder do grupo, Renato Lima, o professor da Unicamp, Jefferson Picanço, e a geóloga Fabiane Acordes visitaram o depósito de fluxos na manhã desta terça-feira (29).

De acordo com os geólogos do Cenacid, o depósito possui material originado pelo próprio rejeito da barragem de mineração, com alto poder erosivo. O grupo analisa, neste momento, como o fluxo se distribuiu e coleta amostras da lama-rejeito para estudos.

A quarta integrante da equipe, Aline Freitas, diretora do serviço geológico do Rio de Janeiro, acompanha as atividades na base de operações dos órgãos federais e Defesa Civil. Há centros de operação dos órgãos especializados, além de uma central para atendimento da população.

Os pesquisadores chegaram ao local na noite de segunda-feira (28) e iniciaram o contato com as equipes que atuam na força-tarefa. O grupo também conversou com moradores afetados. Cerca de 270 pessoas continuam desaparecidas e 65 mortes foram confirmadas.

O relatório de missão, com todas as informações do caso, será registrado no software especializado VICON-desastres, desenvolvido pelo próprio Cenacid.



Sobre o Cenacid

O Centro de Apoio Científico em Desastres é uma unidade especial do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Nimad) da UFPR. O objetivo do Cenacid é proporcionar apoio científico e técnico à comunidade em situações de emergência, assim como gerar propostas de ações.

Pesquisadores e especialistas de diversas áreas da UFPR e de outras instituições de pesquisa do Brasil participam. Os profissionais podem ser acionados em situações de emergência e oferecem, voluntariamente, a contribuição científica em caso de desastres.

Com experiências em desastres em todo o mundo, o coordenador do Cenacid e professor da UFPR, Renato Lima, integra a equipe UNDAC (Coordenação e Avaliação de Desastres da ONU) e atua como consultor da ONU para desastres. O docente já integrou a equipe de coordenação da resposta internacional em mais de dez grandes desastres mundiais, como terremotos, deslizamentos, furacões, tsunamis e inundações.

Em 2009, o Centro foi premiado pela ONU – Organização das Nações Unidas – como reconhecimento pela atuação na resposta e redução de consequências de desastres naturais, ambientais e tecnológicos.