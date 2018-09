Era completamente infeliz, diz Cristiana Oliveira sobre ter sido anoréxica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cristiana Oliveira, 54, voltou a tocar no assunto do período em que era modelo e teve anorexia, transtorno que faz a pessoa comer cada vez menos e nunca estar satisfeita com seu peso.

"Foi preocupante. Nessa época, me lembro muito bem, tinham poucas modelos de passarela no Brasil e eu nunca fui muito magra, não era da minha estatura", contou à jornalista Mariana Godoy. O programa Mariana Godoy Entrevista, da RedeTV!, vai ao ar na nesta sexta-feira (31).

A atriz carioca aproveitou o espaço para criticar os padrões de beleza da mídia. "Depois que minha segunda filha nasceu, eu era tão paranoica, viciada em malhação e era completamente infeliz", disse. "Meu marido chegou e falou 'Cristiana, você não vive'. As pessoas falavam 'você está linda, deslumbrante', mas eu não estava bem comigo, não me reconhecia ali."

Cristiana também relembrou seus 30 anos de carreira e falou que, após um amadurecimento, vive a melhor fase de sua vida. "Me descobri como mulher, como pessoa, aos 50 anos", contou. "Você começa a ter um outro olhar para o mundo, a lidar com as coisas de maneira mais profunda, sabendo valorizar todos os momentos. (...) Estou naquela fase [de ser] feliz por nada."

Cristiana já fez diversos papéis em novelas brasileira, dentre eles "Salve, Jorge" (2012-2013), "O Clone" (2001-2002) e "Pantanal" (1990). Também já foi casada com o ator Fábio Assunção e é mulher de Marcos Sampaio desde 1994.