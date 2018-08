Erick Jacquin afirma que recebeu proposta para fazer reality com filhos gêmeos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rosângela Menezes, 40, mulher do chef Erick Jacquin, 53, ficou conhecida após participar do reality Mundo de Jacquin (Fox Life), em 2015. A produção mostrou os preparativos do casamento deles e também alguns dias da lua de mel do casal em Paris.

Com o anúncio de que será pai novamente, agora de gêmeos, o chef diz que já recebeu propostas para fazer um novo reality envolvendo os bebês. Jacquin contou sobre a gravidez na final do MasterChef (Band), nesta terça (31).

Juntos há 13 anos, o jurado se casou com Rosângela Menezes em outubro de 2015 em uma cerimônia luxuosa no Jockey Club de São Paulo, na zona oeste da cidade. Se o casamento do chef virou tema de reality, será que os bebês também ficarão famosos? "Já fui procurado, mas vamos ver isso ainda", afirma o chef.

O casal conseguiu segurar o segredo por cinco meses. "Nós não quisemos contar antes, mas chegou uma hora que não deu mais para segurar, até porque a barriga dela está mostrando", conta o chef. O diretor do programa já sabia, mas eu pedi segredo."

O casal ainda não sabe o sexo dos bebês, mas deve descobrir em uma consulta médica na semana que vem. "Olha, eu só pensei em nomes de menina, mas vamos ver o que acontece", conta Jacquin.

O chefe já está gravando o MasterChef Profissionais (Band) e deve fazer uma nova temporada do Pesadelo na Cozinha (Band). Seu mais novo sonho, no entanto, é abrir um bistrô em Paris. "Assim posso ficar entre a França e o Brasil, e ainda representar o país em que moro lá em Paris". Mas, o chef garante: "Jamais deixarei o Brasil".