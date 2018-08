Erick Jacquin diz torcer para que um dos gêmeos que espera seja menina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef Erick Jacquin, 53, está na torcida para que um dos bebês que espera sua mulher, Rosângela Menezes, 40, seja menina.

Jacquin anunciou que será pai de gêmeos na final do MasterChef amador, em julho.

"No último ultrassom não deu para ver o sexo dos bebês, mas gostaria muito de ter uma menina, até porque eu já tenho um filho, de 21 anos", disse ele, referindo-se a Edouard Jacquin, 21, fruto de um relacionamento anterior.

Jacquin e Rosângela já tinham postado um vídeo no Instagram sobre a última ultrassonografia e disseram que não tinham conseguido descobrir o sexo dos bebês.

"Olha, gente, não foi dessa vez. Não saiu nada! O médico mexeu para lá e para cá e nada de ver o sexo dos meninos. Eles nem se mexem", disse Jacquin.

Quando souberem do sexo dos bebês, os dois começarão a decoração do quarto. "Assim que o médico revelar se é menino ou menina, Jacquin vai começar a organizar o quarto. Porque ele mesmo quer fazer a decoração", contou Rosângela, que trabalha em casa ajudando Jacquin.

O jurado do MasterChef disse que recebeu uma proposta para fazer um reality show com os gêmeos. "Já fui procurado, mas vamos ver isso ainda", afirma.

O casamento de Jacquin com Rosângela já foi tema de um reality, Mundo de Jacquin, exibido pela Fox Life em 2015.

A produção mostrou os preparativos do casamento deles, uma cerimônia luxuosa no Jockey Club de São Paulo, e também alguns dias da lua de mel do casal em Paris.

Os dois estão juntos há 13 anos.