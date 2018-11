Erick Jacquin e mulher, Rosângela, explicam nome dos bebês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bebês gêmeos de Erick Jacquin, 53, e Rosângela Menezes, 40, devem nascer até o fim de dezembro, e os nomes já estão escolhidos.

A menina se chamará Elise. "A gente sempre gostou desse nome, que é o mesmo da avó do Erick. Além de ser o nome dela e ser uma homenagem, é um nome muito bonito. E aí eu fiquei responsável pelo nome masculino", explica Rosângela.

O gêmeo vai se chamar Antoine. "Acho que é um nome doce e, ao mesmo tempo, forte. E o Érick gostou bastante também", conta a mulher do chef.

A previsão de chegada dos bebês é entre 17 e 27 de dezembro, afirma Rosângela. "Vamos passar o Natal e réveillon aqui em São Paulo mesmo, em casa, ouvindo os fogos da avenida Paulista e o choro dos bebês", brinca Rosângela.

"Estamos muito felizes com essa nova fase e ansiosos para passar a virada do ano com eles, em casa".