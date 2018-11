Erika Ender emplaca música em trilha de novela da Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais que compositora da música "Despacito" com Luis Fonsi, a cantora Erika Ender tem uma carreira consolidada em alguns países da América Latina e nos Estados Unidos. Aos poucos, ela também ganha o Brasil. Até o fim do ano, a sua nova música "Dondé", que já faz parte da trilha sonora da novela "O Tempo Não Para (Globo), será lançada oficialmente nas plataformas digitais.

"No ano passado, lancei o meu último disco e quarto disco 'Tatuajes', que me rendeu um Grammy", conta Erika Ender. O disco é bem diferente do que espera da música que a deixou conhecida. O álbum é feito de canções de mais leves e românticas. "Esse disco tinha mais piano e mais cello porque era um trabalho bem autoral. Mas quem for ao meu show verá que sou uma montanha russa. A vida é assim, temos dias mais felizes, outros mais tristes, outros mais românticos", define a artista.

A música "Dondé" será lançada em duas versões, conta Erika. "É uma música muito muito legal porque tem uma versão em bossa e uma outra mais rítmica", adianta a artista. Videoclipes também serão lançados para promover a canção.

Com esse lançamento, a panamenha diz que realiza mais um sonho. Além de ouvir sua voz em uma trilha de novela da Globo, ela também será destaque no Carnaval do Rio, no ano que vem. A escola de samba do Rio de Janeiro Estácio de Sá a convidou a ser um dos destaques no desfile que tem como tema o Panamá. "São muitos sonhos se realizando. Eu cresci vendo as novelas da Globo. Essa emissora é muito forte no Panamá e, em casa, então, todos sempre estiveram o dia todo ligados nela".

Entre as novelas preferidas de Ender estão "Terra Nostra" (1999) e "Caminho das Índias" (2009). "Gosto como as tramas se preocupam em mostrar as outras culturas, fazendo estudo de sotaques e das culturas", afirma a cantora.