Erika Januza é escolhida musa da Vai-Vai para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Erika Januza, 33, assumiu neste domingo (18) o posto de musa da escola de samba Vai-Vai para o Carnaval de 2019. "Nova musa da escola do povo fará parte do nosso Quilombo do Futuro!" afirmou a agremiação em suas redes sociais se referindo ao samba enredo do próximo ano.

"Que recepção maravilhosa! Já estava feliz, agora então! Presidente, obrigada pela confiança! A cada um pelo carinho, abraço, sorriso, torcida. Rainha Camila, você foi uma querida, obrigada! Vamos juntos meu povo! Rumo ao Quilombo do Futuro!", postou a atriz em sua conta no Intagram.

O enredo que a Vai-Vai levará para avenida em 2019 vai retratar as lutas dos negros ao longo dos anos por justiça e igualdade, assim como prestará homenagens a personalidades importantes da história, como Nelson Mandela, Martin Luther King e Barack Obama.

A escola, que foi a décima colocada no Carnaval deste ano, com o enredo Sambar com Fé eu Vou, será a quarta agremiação a passar pelo sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, no dia 2 de março de 2019, segundo dia de desfiles.

Atualmente, Erika está participando da Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (Globo). Seu último papel de atriz na televisão foi na novela "O Outro Lado do Paraíso" (2017), quando interpretou a juíza Raquel.

No mês passado, ela foi vítima de ataques racistas em sua conta no Instagram.