Erro em sistema da TIM antecipa horário de verão em smartphones

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um erro no sistema da TIM fez com que alguns modelos de smartphones tivessem seus relógios adiantados nesta segunda-feira (15), informou a operadora.

Logo pela manhã mensagens no Twitter relatavam que usuários de iPhone foram surpreendidos pela mudança do horário em seus aparelhos. Segundo as publicações, os relógios foram ajustados automaticamente para o horário de verão, que neste ano deve iniciar somente em 18 de novembro.

A alteração desta segunda coincide com o início do horário de verão do ano passado. De acordo com as mensagens publicadas na rede social, o problema teria ocorrido somente em aparelhos iPhone da operadora TIM.

À reportagem, a TIM informou que alguns modelos de smartphones tiveram o relógio adiantado em uma hora por erro ocorrido no sistema. Segundo a operadora, as ações para corrigir a falha já foram tomadas para a normalização do relógio.

A princípio, as reclamações relatavam o erro somente em iPhone. O problema, porém, afetou outros aparelhos como Windows Phone e Samsung.

HORÁRIO DE VERÃO EM 2018

O governo decidiu acatar o pedido do MEC (Ministério da Educação) para adiar o início do horário de verão do dia 4 para 18 de novembro.

A troca na data se deu para evitar que a alteração dos relógios coincida com o primeiro dia da realização da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o que poderia confundir os candidatos.