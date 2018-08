Erva-mate paranaense será apresentada em evento no Japão

Da Redação Bem Paraná

Representantes da cadeia produtiva da erva-mate do Paraná apresentaram, ontem, ao secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, George Hiraiwa, amostras do produto que deverão ser levadas a evento técnico no Japão, em setembro.

O evento vai celebrar os 150 anos de Hyogo – Feira Internacional da Indústria de Kobe, em que serão discutidas ações de intercâmbio e parcerias entre o Japão e outros 20 países. O Paraná é o maior produtor de erva-mate do Brasil.

A erva produzida no Estado tem o diferencial da origem nativa, sombreamento, genética local, clima e solo, por exemplo. Hiraiwa destacou a força produtiva do Estado e a importância de levar esse produto para outros mercados. “Secretaria e Emater vão trabalhar em conjunto. Vamos buscar articular uma audiência pública para discutir melhorias para o setor”, diz o secretário.

Levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura, aponta que em 2016 foram produzidas 464 mil toneladas de erva-mate no estado, totalizando valor de produção de R$ 440 milhões. Segundo o economista do Deral, Marcelo Gomes, os maiores produtores são os municípios de Cruz Machado, que somou 83 mil toneladas em 2016, São Mateus do Sul (65 mil toneladas), Bituruna (43 mil toneladas), General Carneiro (33 mil toneladas) e Paula Freitas (31,8 mil toneladas).

“Cerca de 80% da erva-mate vai para o chimarrão, mas nós precisamos avançar para outros subprodutos, para que a cadeia produtiva conquiste mais rentabilidade e diversificação”, diz o gerente regional do Emater em União da Vitória, Cleacir Junior Dallagnol. A cadeia da erva-mate também gera muitos empregos. Só em São Mateus do Sul a prefeitura estima que sejam 10 mil produtores.