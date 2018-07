Esalflores promove Festival de Suculentas com preços a partir de R$ 3,90

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Práticas, versáteis e bonitas, as suculentas são uma ótima opção para dar um toque especial a decoração além de serem ideais para quem gosta de plantas mas não tem muito espaço ou tempo disponível. Pensando nisso, neste sábado, dia 21 de julho, a Esalflores, maior floricultura e garden center do país, vai promover o primeiro Festival de Suculentas em Curitiba.

Durante todo o dia, os apaixonados pela planta terão a oportunidade de adquiri-las com preços especiais. Serão mais de 7.000 mil suculentas, com mudas comercializadas a partir de R$ 3,90. Além de adquirir as flores, quem visitar as lojas da Esalflores terá a oportunidade de receber dicas de cultivo e principais orientações de como cuidar adequadamente deste tipo de planta.

“As suculentas estão ganhando cada vez mais espaço na casa dos brasileiros, por ser uma opção bonita e acessível que funciona muito bem em espaços pequenos sem demandar muito tempo para a manutenção, por isso nós resolvemos criar uma ação especial dedicada a elas. Além das diversas opções que serão comercializadas, daremos todo o apoio ao público que quiser aprender como cultivar e manter suas suculentas e terrários sempre bonitos e saudáveis”, explica Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores.

O Festival de Suculentas será realizado na unidade da Esalflores no bairro Rebouças (Rua 24 de Maio, 1839), das 08h às 19h. Mais informações no site www.esalflores.com.br, na página da empresa no Facebook (www.facebook.com/Esalflores) e pelo telefone (41) 3091-0403.