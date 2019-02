Esalpet traz para o Brasil marca premium de acessórios para transporte de pets

Redação Bem Paraná, com assessoria

Quem tem animais de estimação e adora levá-los para os programas e passeios em família, sabe a importância de garantir proteção e conforto na hora de realizar o transporte dos pets durante uma viagem ou até mesmo em caminhadas pelo shopping ou locais muito movimentados. Para facilitar o dia-a-dia dos donos de gatos e cães de todos os portes, a curitibana Esalpet acaba de firmar uma parceria com a marca internacional Ibiyaya, e traz para o Brasil uma linha inédita de acessórios e equipamentos de luxo voltados a mobilidade e deslocamento de pets.

Conhecida internacionalmente pela qualidade e design Premium, a linha conta com carrinhos, bolsas, mochilas e acessórios que oferecem proteção, conforto e qualidade sem abrir mão da sofisticação. “Nós sempre buscamos oferecer o que há de mais inovador e funcional no mercado e sem dúvida, o grande diferencial destes produtos está no alto padrão de qualidade aliado a elegância. O consumidor brasileiro terá acesso a aparatos exclusivos que além de prezar pelo bem-estar dos animaizinhos, também agrega beleza e estilo”, comenta Bruno José Esperança, diretor geral da Esalpet.

São mais de 10 modelos de bolsas de transporte em opções elaboradas com malhas especiais, orifícios de aeração para ventilação, adaptadores para assentos de carros e aviões, interiores acolchoados, alças de ombro ajustáveis e transparências que garantem visibilidade aos donos e aos pets. Além das bolsas, a marca também trouxe para o Brasil os carrinhos para pet exclusivos, como o famoso Pet Monarca conhecido como o carrinho das celebridades. Os 7 modelos disponíveis oferecem todos os benefícios que um clássico carrinho de bebê, com opções dobráveis, leves, resistentes e ideais para diferentes necessidades e portes de animais. Para completar a linha, ainda há opção de caminha com design vintage e comedouro e bebedouro dobrável.

Todos os produtos são feitos de plástico virgem, materiais consolidados e tecidos não tóxicos, além de serem desenvolvidos com os mais altos padrões de qualidade. “Nossa maior preocupação é oferecer produtos de excelência e que realmente atendam às necessidades dos donos de pet. Nós percebemos que muitos clientes sentiam falta de opções como estas, mas que também fossem ergonômicas e visualmente agradáveis para os donos, e muitas vezes precisavam escolher entre alternativas práticas, porém não muito espaçosas ou amplas mais difíceis de manusear. A Ibiyaya proporciona exatamente a junção de tudo isso, além de ter o cuidado de utilizar materiais eco-friendly”, completa Bruno.

Os produtos da Ibiyaya podem ser adquiridos nas unidades da Esalpet na cidade de Curitiba. Além disso, foi montado um showroom exclusivo na Esalpet da Vila Izabel (Rua Professor Sebastião Paraná, 125), onde os clientes podem conhecer de perto a linha completa. Para os interessados de fora da capital paranaense, os produtos podem ser adquiridos via e-commerce, com entrega em todo Brasil, pelo site www.esalpet.com.br.