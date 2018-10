Escavação da trincheira do Trevo do Atuba é concluída

Da Redação Bem Paraná

As obras para a construção de uma trincheira adicional do Trevo da Cruz do Atuba, no acesso Norte de Curitiba, na BR-116, foram retomadas em maio, na altura do km 17,5, que também compreendem a conclusão das ruas laterais em ambos os sentidos. E, segundo a Concessionária Arteris Régis Bittencourt, concessionária que administra a BR-116, no trecho entre São Paulo a Curitiba, as obras de escavação da trincheira adicional já foram concluídas.

Na fase atual, a concessionária realiza a finalização das obras de terraplenagem e também está em andamento as obras civis da parte de drenagem — caixas de drenagem, poços, bocas de lobo, entre outro trabalhos. Ainda segundo a concessionária, na próxima etapa serão realizados os serviços de pavimentação do trevo.

O projeto de reformulação do trevo inclui a construção de uma trincheira adicional, paralela à existente, que possibilitará os movimentos veiculares sem conflito, acrescentando novas alças de acesso às futuras ruas laterais, que serão implantadas com o dispositivo. De acordo com o cronograma previsto, as obras devem ser entregues até o início de 2019.

As obras do Trevo do Atuba fazem parte de um conjunto de obras de melhoria do Acesso Norte de Curitiba, que inclui mais dois trevos, no km 12,8 (Bairro Santa Monica), km 15,3 (Vila Zumbi) da BR-116. Neste trecho também já foram implantados 14 quilômetros de ruas laterais, que atendem as cidades de Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Colombo, com investimento de mais de R$ 70 milhões.

Essas obras proporcionaram melhoria no acesso a estas cidades, com mais conforto para os usuários e melhoria da segurança viária.