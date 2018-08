Escola retira nome de cardeal que teria acobertado abusos nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diocese de Pittsburgh, nos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira (22) que removeu o nome do cardeal Donald Wuerl de uma escola após ele ter sido citado em um relatório que revelou um escândalo de abusos sexuais de padres contra crianças. A Escola Católica do Norte Cardeal Wuerl passará a se chamar Escola Católica do Norte.

O documento não o acusou de abuso, mas afirmou que ele não tomou medidas para conter os ataques e não fez o suficiente para proteger crianças. Wuerl é arcebispo de Washington e foi bispo de Pittsburgh de 1988 a 2006. Ele é um dos nomes mais importantes citados no relatório e há pressão para que renuncie.