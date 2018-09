'Escola Sem Partido' é para quem quer escola do seu partido, diz João Arruda

Narley Resende, com assessoria

Em considerações finais do debate entre candidatos ao governo do Paraná, promovido pelo Coletivo de Sindicatos no auditório da Universidade Estadual de Londrina (UEL) nesta quarta-feira (5), o deputado federal João Arruda, candidato do MDB, disse que o projeto "Escola sem Partido", que busca vedar debates de políticos e ideológicos nas escolas do Paraná e do país, é "péssimo para a democracia".

"É preciso promover mais debates e mais democracia, isto acontece na escola também. Esta conscientização é necessária, por que a partir da escola que a gente aprende a discutir e entender o que precisamos em relação ao futuro para nossas cidades, para o nosso estado e país", ressaltou.

"Escola sem partido é para quem defende escola para seu partido e não para todos os partidos", disparou. João Arruda assumiu o compromisso de que, em seu governo, a UEL vai voltar a ter investimentos importantes através do Estado do Paraná, "do início ao fim do meu mandato. A UEL É orgulho para todos nós, paranaenses, orgulho para Londrina e todo norte do Paraná".

O candidato do MDB voltou a afirmar que é preciso aumentar apoio as pesquisas e projetos de extensão realizado nas universidades estaduais. "Precisamos daquilo que se produz aqui, que se formula de ideias, políticas públicas, de uma grande parceria com o Governo do Estado", frisou.

A intenção, segundo ele, é combater em conjunto, problemas na segurança pública e desequelíbrios sociais do Estado. Em relação ao debate, João Arruda lamentou a ausência dos candidatos que segundo ele "representam a continuidade do governo Beto Richa (PSDB)" - Ratinho Junior (PSD) e Cida Borghetti (PP). "Gostaria de debater com eles, as mesmas propostas, independente de aplausos ou das vaias, temos aqui na UEL democracia. Parabéns a todos!", concluiu.