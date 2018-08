Escolas e CMEIs de Curitiba receberão R$ 1,4 milhão para investir em banda larga

SMCS

As escolas e creches da rede municipal de ensino receberão, até o final deste ano, R$ 1,4 milhão para investir em acesso à internet banda larga. Das 191 unidades atendidas (185 escolas e seis Centros Municipais de Educação Infantil), 173 já receberam cerca de R$ 600 mil em recursos na primeira fase. Os valores variam entre R$ 2 mil e R$ 3,8 mil, conforme a unidade, e estão sendo depositados gradativamente, de acordo com a liberação dos lotes feita pelo Ministério da Educação.

“Queremos em nossas escolas o pleno acesso à internet em alta velocidade, para fomentar o bom uso pedagógico das tecnologias digitais na educação básica e oferecer aos nossos professores ampla plataforma virtual”, disse o prefeito Rafael Greca.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, explica que as unidades estão autorizadas a comprar o que previram no Plano de Aplicação Financeira, nos itens conectividade e equipamentos de infraestrutura. “A inovação é uma realidade nas nossas escolas e a internet é parte fundamental de um contexto amplo, que envolve o uso de diversas tecnologias em sala de aula”, afirmou a secretária.

Orientações

Para orientar os gestores das unidades, a Coordenadoria de Tecnologia e Inovação da Secretaria Municipal de Educação fará uma explanação no dia 27 de agosto, no Salão de Atos do Parque Barigui, a partir das 9h.

O evento contará com a presença do coordenador estadual do Educação Conectada do MEC, Jocemar do Nascimento.