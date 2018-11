Escritora Sigrid Nunez é a grande vencedora do National Book Awards

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora Sigrid Nunez ganhou o principal prêmio do National Book Awards nesta quarta-feira (14) à noite, em Nova York. O romance "The Friend" (o amigo) foi premiado na categoria de ficção, a mais importante do evento anual que reconhece os principais livros de autores vivos nascidos nos Estados Unidos.

"The Friend" é o sétimo livro da autora de 67 anos. A história gira em torno de uma mulher que perde o seu melhor amigo e mentor literário, e se vê às voltas com a "herança" deixa pelo falecido: um grande cachorro da raça dogue alemão. A narrativa relata o processo de luto de ambos, e há o risco de que o cão seja despejado do apartamento onde a mulher mora, já que animais são proibidos no prédio.

Capa do livro "The Friend", vencedor do National Book Awards 2018. AP Ao aceitar o prêmio, ela disse: "para um escritor, nada é tão ruim como para outras pessoas porque, independente do quão sofrido seja, pode ter algum uso".

Também foi premiada a escritora peruana Isabel Allende, pela sua contribuição às letras americanas, consagração antes concedida à Joan Didion e Tom Wolfe. Ela é a autora em língua espanhola mais vendida no mundo hoje -seus livros ultrapassaram a marca dos 70 milhões de exemplares comercializados.

O National Book Awards foi instituído em 1950 e cada vencedor recebe US$ 10 mil.