Esgrima na praça aproxima o tradicional esporte olímpico das famílias curitibanas

A esgrima não é mais um esporte desconhecido por quem frequenta a Praça Afonso Botelho, no Água Verde. No local, a Prefeitura está ajudando a difundir a tradicional modalidade esportiva, presente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, em Atenas, no ano de 1896.

As aulas na escola pública da Prefeitura, no novo prédio do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Afonso Botelho, começaram em abril e são ofertadas todos os dias da semana, com horários pela manhã, à tarde e à noite. Atualmente, 49 alunos praticam esgrima no local, mas ainda há vagas para serem preenchidas.

Entre os praticantes estão crianças que estudam na rede municipal de ensino e participam do programa Escola + Esporte = 10 (EE10). As aulas são abertas para todos que tiverem interesse e reúnem desde crianças de 6 anos até adultos de 50 anos.

Revitalização

O prédio novo do CEL, com grandes janelas de vidro, faz com que as aulas e movimentos charmosos da esgrima possam ser vistos por quem caminha pela praça. A estrutura da Prefeitura, além de tornar o esporte mais conhecido e acessível, vai ajudar na formação de futuros atletas de alto rendimento.

Nesta semana, o espaço da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) foi utilizado para um curso de aperfeiçoamento para atletas e técnicos de esgrima. O conteúdo foi ministrado pelo mestre d´armas (instrutor) italiano Filippo Lombardo, que ficou impressionado com a estrutura oferecida pela Prefeitura.

“Minha impressão é fantástica, esta é uma ação muito importante para a esgrima. Venho de um país onde este esporte é muito forte, mas só existem salas particulares lá, não há oferta de esgrima de forma gratuita, muito menos numa praça”, disse o mestre italiano.

O técnico afirmou que este formato deixa o esporte mais perto das famílias que passam pela praça. Assim, as crianças se sentem atraídas a conhecer a modalidade. “Esta estrutura também permite o treinamento de alto rendimento, num período de cinco anos será possível começar a ver os bons resultados saindo daqui”, disse Lombardo, que trabalha com esgrimistas brasileiros há mais de 11 anos.

O italiano treinou o atleta curitibano Athos Schwantes para as olímpiadas de Londres, em 2012, e do Rio, em 2016.

Aulas grátis

A escola pública de esgrima é uma parceria da Prefeitura com a Academia Mestre Kato e a Federação de Esgrima do Paranã (FEP). As duas entidades participam do programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura. Todo o material para as aulas é oferecido no local.

De segunda a sexta-feira são feitas as aulas e em alguns períodos ainda existem vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas todas as primeiras sextas-feiras do mês, no local.

Para fazer a inscrição basta levar uma cópia da carteira de identidade, uma foto 3x4, atestado médico provando que o interessado tem condições de fazer atividades físicas, e um comprovante de residência.

Horários

Na segunda-feira pela manhã as aulas são das 9h às 10h e das 10h às 11h30. Pela tarde são das 14h às 15h e das 15h30 às 16h30. Na terça, os horários são somente à tarde, das 15h às 16h e das 16h30 às 17h30.

Quarta-feira é o dia com aulas de manhã à noite, das 9h às 10h, das 10h30 às 11h30, 14h às 15h, das 15h30 às 16h30, das 19h30 às 20h30, e das 21h às 22h.

As aulas nas quintas-feiras são das 15h às 16h e das 16h30 às 17h30. Na sexta-feira, das 19h30 às 20h30 e das 21h às 22h.

A escola pública de esgrima faz parte de toda a reforma que a Prefeitura fez na Praça Afonso Botelho. Foram investidos cerca de R$ 5 milhões na revitalização do local e na construção do novo prédio.

O espaço foi inaugurado em março pelo prefeito Rafael Greca, durante a programação das comemorações do aniversário de Curitiba. “Fica o convite para que toda a comunidade venha conhecer o esporte. Há vagas para as turmas, venha praticar a esgrima na praça”, convidou o diretor de Incentivo ao Esporte da Smelj, Thiago Soares.